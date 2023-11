Erin Patterson, 49, wurde am Donnerstag wegen drei Mordfällen und fünf Mordversuchen angeklagt.

Die Mordanklage bezieht sich auf ein Familienessen, das sie im Juli in ihrem Haus in Leongatha, Victoria, veranstaltete. Drei der fünf Anklagen wegen versuchten Mordes betreffen Vorfälle zwischen 2021 und 2022.

Sie erschien am Freitag kurz vor Gericht, wo ihr Verfahren bis zum 3. Mai vertagt wurde, um den Staatsanwälten Zeit zu geben, die Computerausrüstung zu analysieren, die bei einer polizeilichen Durchsuchung in ihrem Haus beschlagnahmt worden war.

Ungefähr ein halbes Dutzend Fernsehteams standen vor der Anhörung in der kleinen Stadt Morwell, etwa 60 km (37 km) von Leongatha entfernt, in einer Reihe, ein Zeichen dafür, wie groß das Interesse an diesem Fall war.