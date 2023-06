Verdacht auf Beweisunterdrückung durch griechische Ermittler



Stand: 29.06.2023 19:00 Uhr

Nach der Schiffstragödie mit mehr als 500 Toten und Vermissten vor der griechischen Küste fordern internationale Experten unabhängige Untersuchungen. Überlebende berichten von unterdrückten Beweisen und manipulierten Berichten griechischer Ermittler.

Von Herbert Kordes, Silke Diettrich, Falah Elias, Bamdad Esmaili, Klaas van Dijken, Sara Creta, WDR

Es ist die folgenschwerste Schifffahrtskatastrophe seit Jahren: Mehr als 500 Menschen kamen ums Leben, als am frühen Morgen des 14. Juni ein Fischkutter mit rund 750 Flüchtlingen an Bord vor der griechischen Küste sank.

Die griechische Küstenwache hatte mindestens 15 Stunden Zeit, um die Menschen zu retten, ohne wirksame Rettungsmaßnahmen zu ergreifen. Zudem verdichten sich die Hinweise darauf, dass die Küstenwache für das Kentern des Schiffes verantwortlich sein könnte und die griechischen Ermittler Beweise unterdrücken oder manipulieren.

Dies ist das Ergebnis einer Forschung einer internationalen Kooperation der ARD-Zeitschrift Monitor mit Lighthouse Reports, Der Spiegel, El País, SIRAJ und Reporters United. Überlebende und Experten fordern eine unabhängige Untersuchung.

15 Stunden bis zur Rettung

Die Rekonstruktion des Geschehens zeigt eine Katastrophe mit Ankündigung, denn: Es blieb viel Zeit, den Unfall zu verhindern.

Gegen 11 Uhr: Die griechische Küstenwache erhält von der Einsatzzentrale in Rom Informationen über ein überfülltes Flüchtlingsboot vor der griechischen Küste.

12:48 Uhr: EU-Grenzschutzbeamte von FRONTEX filmen das Boot aus der Luft. Es ist völlig überfüllt, die Leute tragen keine Schwimmwesten. Laut FRONTEX werden die Informationen an die griechischen Behörden weitergeleitet.

13:50 Uhr: Erst knapp drei Stunden nach der ersten Meldung schickte die griechische Küstenwache einen Hubschrauber zum Flüchtlingsboot.

15:35 Uhr: Der Hubschrauber entdeckt das Boot. Die Küstenwache schickt erst jetzt ein Schiff zum Unglücksort. Allerdings befindet es sich in Chania (Kreta) und hat eine lange Anfahrt vor sich. Die Küstenwache beauftragte später zwei Handelsschiffe, die Situation des Fischtrawlers zu überwachen und Wasser und Lebensmittel bereitzustellen.

18:35 und 21:34: Frontex bietet der Küstenwache an, das Schiff aus der Luft zu überwachen. Nach Angaben von Frontex wurden die Anfragen nicht beantwortet.

22:40 Uhr: Das Schiff der Küstenwache aus Kreta erreicht das Boot mit den Flüchtlingen, bleibt aber „auf Distanz“. Nach Angaben der Küstenwache lehnte das Flüchtlingsboot die Hilfe ab. Es sei „unauffällig“ beobachtet worden.

14. Juni, ca. 2:00 Uhr: Das Flüchtlingsboot sinkt. Menschen unter Deck – viele Frauen, Kinder und Jugendliche – haben keine Chance zu entkommen.

Das sind 15 Stunden, ohne dass eine Rettungsaktion eingeleitet wird. Dass es sich um einen Seenotrettungsfall handelte, hätte von Anfang an klar sein müssen, sagt der Rechtswissenschaftler Maximilian Pichl von der Universität Kassel: „Es waren offensichtlich keine Schwimmwesten an Bord. Dieses Boot war offensichtlich immer in Gefahr, seeuntüchtig zu werden.“ .“ , er sagt.

Eingeführt Abschleppen zur Katastrophe?

Es gab erste Aussagen, dass der Unfall durch die Küstenwache selbst verursacht wurde – durch ein Abschleppmanöver. 16 Überlebende unterschiedlicher Nationalität bestätigen dies in Interviews mit der Forschungskooperation und geben zum Teil sehr ausführliche Schilderungen.

Ein Überlebender beschrieb den Vorfall wie folgt: Die Küstenwache warf ein blaues Seil um, das am Bug des Flüchtlingsbootes befestigt war. Das Schiff der Küstenwache stand gegenüber dem Flüchtlingsboot. Dann fuhr die Küstenwache abrupt vor. Der Fischkutter neigte sich nach links, die Leute rannten auf die andere Seite (Backbord) des Kutters. Anschließend machte die Küstenwache eine scharfe Rechtskurve, woraufhin das Flüchtlingsboot nach rechts kippte und der Bug erstmals unter Wasser geriet. Eine starke Welle – verursacht durch Wendemanöver der Küstenwache – brachte das Boot schließlich zum Kentern.

Die griechische Küstenwache bestreitet vehement, etwas mit dem Kentern des Bootes zu tun zu haben. Detailfragen beantwortet sie nicht und verweist auf die laufenden Ermittlungen.

Unterdrückte Beweise, manipulierte Aufzeichnungen?

Nun sollen griechische Ermittler klären, was genau passiert ist. Überlebende und Experten fordern jedoch eine internationale unabhängige Untersuchung. Der Grund: Man traut den griechischen Behörden keine objektiven Ermittlungen zu.

Tatsächlich gibt es bereits Hinweise, die dieses Misstrauen stützen: Überlebende berichten, dass ihnen ihre Mobiltelefone abgenommen wurden und sie sie trotz Versprechen bis heute nicht zurückerhalten haben. Nach Angaben eines Überlebenden sollen es insgesamt 30 bis 40 Handys gewesen sein: „Ich habe alles mit meinem Handy gefilmt“, versichert er. „In dem Moment, als sie das Seil befestigten, als sie uns zogen, als Menschen ertranken und das Boot nach links und rechts schwankte.“

Darüber hinaus berichtet ein anderer Überlebender, dass seine Aussage – etwa zum Seil der Küstenwache am Bug des Fischkutters und zum Schleppmanöver – nicht in den Verhörprotokollen der Küstenwache gefunden wurde.

Darüber hinaus liegen der Forschungskooperation mehrere Verhörprotokolle verschiedener Überlebender vor, die von verschiedenen Personen übersetzt wurden und dennoch gleichlautende Passagen enthalten, die die Küstenwache entlasten. Als Überlebende beispielsweise gefragt wurden, ob sie die Überfahrt für gefährlich hielten, antworteten drei Minuten fast genau das Gleiche: „Wir waren zu viele Leute für so ein Boot, das Boot war alt, es gab keine Schwimmwesten und der Motor ging ständig aus.“ Deshalb ist es gesunken. Identische Passagen finden sich auch an vielen anderen Stellen im Protokoll.

Unterdrücken und manipulieren die griechischen Behörden also Zeugenaussagen und Beweise? Auf diese Vorwürfe reagiert das Auswärtige Amt lediglich, dass detaillierte Fragen aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht beantwortet werden könnten.

Die EU steht hinter Griechenland

Mobiltelefone entwendet, Zeugenaussagen manipuliert: Die Vorwürfe wiegen schwer. Maximilian Pichl hält das nicht für unvernünftig, „denn wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass die griechischen Behörden alles dafür tun, dass solche Vorfälle vertuscht werden.“ Zudem fordert er die EU-Kommission auf, aktiv zu werden und die Ermittlungen nicht den Staatsanwälten in Griechenland zu überlassen: „Die Europäische Union könnte beispielsweise ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland einleiten, das dann vor dem Europäischen Gerichtshof landen könnte.“

Das erscheint derzeit jedoch eher unwahrscheinlich: Die EU-Kommission hat die Ermittlungen Griechenlands unterstützt. Auf Anfrage der Forschungskooperation hieß es, man stünde in engem Kontakt mit den griechischen Behörden und verfolge die Entwicklung der Ermittlungen. Die Koordinierung der Rettungseinsätze liegt in der Verantwortung der Mitgliedsstaaten.

illegale Methoden

Die griechischen Grenzschutzbehörden wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen illegaler Methoden verurteilt: Pushbacks an Land und auf See, mit denen Flüchtlinge aus griechischen Gewässern abtransportiert und dadurch gefährdet wurden. Im Jahr 2014 ertranken bei einem solchen Einsatz elf Menschen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilte Griechenland letztes Jahr dafür.

Der grüne Europaabgeordnete Erik Marquardt hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen scharf kritisiert. Die Kommission ist die „Hüterin der EU-Verträge“ – sie muss auch dafür sorgen, dass Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit geachtet werden. „Wenn man genau verfolgt hat, was in den letzten Jahren an den Außengrenzen passiert ist und wie die EU-Kommission darauf reagiert hat“, sagt Marquardt, „dann muss man einfach feststellen, dass die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen die Hüterin war.“ Unrecht an den Außengrenzen“.