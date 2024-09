Verbraucher sind nicht allein schuld an ihrer ungesunden Ernährung. Auch Discounter und Supermärkte tragen eine Mitschuld. Zu diesem Schluss kommt die Verbraucherzentrale Hamburg. In einem Marktcheck untersuchte sie von Mai bis August 2024 3.457 Abbildungen in Werbeprospekten von Aldi Nord, Edeka, Kaufland, Lidl, Penny und Rewe. Und sie stellte fest: Supermärkte und Discounter bewerben bevorzugt Lebensmittel, die nur in kleinen Mengen verzehrt werden sollten. Produkte aus Lebensmittelgruppen, die laut Ernährungspyramide bevorzugt verzehrt werden sollten, werden in den Prospekten dagegen kaum beworben.