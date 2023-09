Deutscher Gesundheitspreis 2023 geht an …

Das Thema Gesundheit ist in den letzten Jahren in den Fokus gerückt. Doch welche Anbieter aus dem Gesundheitsbereich sind bei den Kunden am beliebtesten?

Das Deutsche Institut für Service-Qualität und ntv haben erneut den „Deutschen Gesundheitspreis“ verliehen. Rund 45.000 Kundenstimmen entschieden über die beliebtesten Unternehmen. Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativen Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Anbietern aus der Gesundheitsbranche in den Bereichen Preis-Leistungsverhältnis, Produktangebot und Kundenservice untersucht.

Einzelne Aspekte, die bewertet wurden

Berücksichtigt wurden zahlreiche Einzelaspekte wie Qualität und Nutzen der Produkte oder Dienstleistungen, Angebotsvielfalt, Zuverlässigkeit, Kontaktmöglichkeiten vor Ort, per Telefon, Chat, E-Mail und über Social-Media-Kanäle sowie Reaktionen darauf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit.

Darüber hinaus floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden in das Gesamtergebnis ein. Bewertet wurden 623 Unternehmen, 472 Anbieter mit jeweils mindestens 80 Stimmen schafften es in die Einzelbewertung. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, zieht Bilanz: „Die Ergebnisse sind Ausdruck einer aktuell hohen Kundenzufriedenheit. Erfreulich viele Gesundheitsunternehmen erreichten sogar das Qualitätsurteil ‚sehr gut‘.“

Catja Stammen, Chefredakteurin des ntv-Wirtschaftsmagazins: „Der von ntv geförderte Deutsche Gesundheitspreis sorgt für mehr Transparenz im Gesundheitsbereich. Die Ergebnisse sind nützlich und verbraucherorientiert und entsprechen damit wichtigen Prämissen unserer Berichterstattung.“ .“

Auszeichnungen in 68 Kategorien

Bewertet wurden die Unternehmen in 68 Kategorien, die das gesamte Spektrum des Gesundheitswesens abbilden – von Kliniken und Pflegediensten über Sanitätshäuser und Apotheken wie Shop-Apotheke und DocMorris bis hin zu Anbietern aus Bereichen wie Barrierefreiheit & Ergonomie, Ernährung & Nahrungsergänzungsmittel, Gesundheitsprodukte und psychische Gesundheit & Coaching.