Alle Schönheitssalons und Friseursalons im ganzen Land müssen innerhalb eines Monats geschlossen werden, ordneten die regierenden Taliban in Afghanistan diese Woche an, ohne den Grund für den Schritt zu nennen.

Die Anordnung wird die Schließung Tausender von Frauen geführter Unternehmen erzwingen.

Die Handelskammer von Kabul schätzt, dass durch die Entscheidung über 50.000 afghanische Frauen ihren Arbeitsplatz verlieren werden.

„Derzeit gibt es in Afghanistan etwa 12.000 Damenfriseursalons“, sagt Abdul Latif Salehi, Geschäftsführer der Handelskammer von Kabul, gegenüber der DW.

Laut Taliban-Erlass müssen diese Salons ihre Türen bis zum 26. Juli dauerhaft schließen.

Die Salons sind oft die einzige Einnahmequelle für Haushalte und eine der wenigen verbliebenen Möglichkeiten für Frauen, außerhalb ihres Zuhauses Kontakte zu knüpfen.

Afghanistan steht vor einer humanitären Katastrophe

Fatemah arbeitet seit dem Tod ihres Bruders bei einem Selbstmordanschlag in Kabul in einem Salon.

„Ich wurde zum Alleinverdiener meiner fünfköpfigen Familie. Ich mache mir jetzt große Sorgen darüber, was mit mir und meiner Familie passieren wird, wenn der Salon schließt“, sagte sie der DW.

Taliban ordnen die Schließung von Schönheitssalons in Afghanistan an Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Der Schritt der Taliban erfolgt zu einer Zeit, in der das vom Konflikt verwüstete Afghanistan bereits eine der schlimmsten humanitären Katastrophen der Welt erlebt.

Die Vereinten Nationen schätzen, dass zwei Drittel der Bevölkerung hungern und fast eine Million Kinder an akuter Unterernährung leiden.

Die internationale Gemeinschaft erkennt die Taliban-Herrschaft in Afghanistan nicht an, weil sie über eklatante Menschenrechtsverletzungen besorgt ist, was zu einem Einfrieren der dringend benötigten Auslandshilfe führte.

Trotz der Kritik aus dem Ausland hat die islamistische Fundamentalistengruppe damit begonnen, allerlei Verbote und repressive Beschränkungen zu verhängen, insbesondere in Bezug auf Bildung, Beschäftigung und Zugang von Frauen zum öffentlichen Leben.

Laleh, eine Friseurin aus Herat, hat an die Taliban appelliert, ihre Entscheidung zu überdenken, und darauf hingewiesen, dass sie bisher alle von ihnen auferlegten Regeln und Vorschriften eingehalten habe und nicht gegen die Scharia, also das islamische Recht, verstoße.

„Ich fordere die Taliban auf, die Rechte der Frauen nicht weiter einzuschränken und ihnen das Leben nicht zur Hölle zu machen“, sagte sie verzweifelt.

Wie hat sich die Situation der Frauen unter den Taliban verändert?

Nach der Machtergreifung im August 2021 – inmitten des überstürzten Abzugs der internationalen Truppen aus dem vom Krieg zerrütteten Land – begannen die Taliban, Frauen aus der öffentlichen Sphäre zu verdrängen.

Die Gruppe hat Mädchen und Frauen von weiterführenden Schulen und Universitäten ausgeschlossen, ihnen den Zutritt zu Parks, Jahrmärkten und Fitnessstudios verwehrt und ihnen befohlen, sich in der Öffentlichkeit zu verhüllen.

Außerdem ist es Frauen größtenteils verboten, für die Vereinten Nationen oder NGOs zu arbeiten, und Tausende wurden aus Regierungsjobs entlassen oder werden dafür bezahlt, zu Hause zu bleiben.

Unter den Taliban haben afghanische Mädchen kaum Möglichkeiten Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

In einem Bericht an den UN-Menschenrechtsrat letzte Woche von Richard Bennett, dem Sonderberichterstatter für Afghanistan, hieß es, die Not der Frauen und Mädchen im Land sei „eine der schlimmsten der Welt“.

„Schwerwiegende, systematische und institutionalisierte Diskriminierung von Frauen und Mädchen ist der Kern der Ideologie und Herrschaft der Taliban, was auch Anlass zur Sorge gibt, dass sie für die Geschlechterapartheid verantwortlich sein könnten“, sagte Bennett.

Wut und Verzweiflung unter Frauen

Die Anordnung zur Schließung des Salons ergeht wenige Tage, nachdem der oberste Führer der Taliban, Hibatullah Akhundzada, erklärt hatte, dass afghanische Frauen durch die Einführung einer islamischen Regierungsführung vor „traditioneller Unterdrückung“ gerettet und ihr Status als „freie und würdevolle Menschen“ wiederhergestellt würden.

Die Aussage wurde von Menschen- und Frauenrechtsverteidigern in den sozialen Medien scharf kritisiert.

Frauen wie Nasrin, die seit Jahren einen Schönheitssalon in Kabul betreibt, sind mittlerweile wütend auf die Taliban.

„Ich verstehe die Frauenfeindlichkeit der Taliban nicht. Warum sollten Frauen nicht einmal das Recht haben, sich die Haare zu schneiden? Bei Gott, wir haben es satt, unter diesen Bedingungen zu leben. Wir haben alles getan, was sie angeordnet haben“, sagte sie der DW.

„Sie kassieren auch Steuern von meinem Friseursalon. Dennoch wollen sie uns weiterhin blockieren“, fügte Nasrin hinzu.

Afghanische Journalisten starten im Kosovo einen Neuanfang Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Am Dienstag appellierte die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) an die Behörden, die Salonanordnung aufzuheben.

„Diese neue Einschränkung der Frauenrechte wird sich negativ auf die Wirtschaft auswirken und widerspricht der erklärten Unterstützung für weibliches Unternehmertum“, hieß es in einem Tweet.

Nasrin, die Salonbesitzerin, sagte, dass derzeit zehn Schülerinnen und Studenten, denen das Recht auf Bildung entzogen wurde, in ihrem Friseursalon arbeiten.

Doch mit dem jüngsten Schritt, so fürchtet sie, werden auch sie alle arbeitslos.

Die Dari- und Paschtu-Sprachdienste der DW haben zu diesem Bericht beigetragen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch veröffentlicht.

Herausgegeben von: Shamil Shams