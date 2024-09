Verbeterde berichtenset over woede op Krankenhauspersonal

Een rampzalige vervolger

Aanval op een persoonlijke zorgverlener in Essen – jetzt messageet in Augenzeuge

Halil Tatar staat voor het Krankenhaus in Essen-Huttrop, als er pijn is in zijn huis RTL

Sechs verletzte Mitarbeiter nach Gewaltexzess. Am Freitag, dem 20. September, grifen Angehörige eines Patiënten meer Mitarbeiter des Elisabeth-Krankenhauses in Essen an. Auslöser ist der Tod des Patiënten. Augenzeuge Halil Tatar is onderweg naar het ziekenhuis, als het slachtoffer zelf eervol is. Ik ben uiteindelijk in gesprek met RTL Paints daar.

Pures Chaos – van null auf hundert

De dag waarop Halil Tatar uit het ziekenhuis wordt gehaald. Er zullen veel Schwester zijn om zo te zijn dat ze een gelukkig leven zullen hebben. Kurz geeft om de geschiedenis van het leven, de geschiedenis van de zieke persoon. Sofort merkt op dat er geen prikkel is om dat te doen en te genieten van de vreugde van de geschiedenis. Zunächst bekommt er nicht genau mit, was geschehen ist. Vrouwen weinen, mannen huilen, ze herrscht een heilloze Durcheinander – en Halil ist wanten.

In Video: Jetzt-berichten et in Augenzeuge

Mitgefühl voor die Angreifer?

Als er dan wordt gerealiseerd, was het genau passionrt, trifft ihn der Schock. In gesprekken met RTL-berichten hadden de mensen die met de persoonlijke ziekte van het ziekenhuis in aanraking zijn gekomen, kunnen zeggen: “Ze hebben zich natuurlijk vermaakt.” Niettemin is er slechts één verhaal „op hoog niveau“ en duidelijkheid, zodat het genoegen van de Angriff niet gerechtvaardigd is.

Zorg ervoor dat u meer voertuigen van de politie en gebouwen in de omgeving bekijkt. De opmerkingen zijn duidelijk, de situatie zal worden besproken. „Toen was ik nog steeds blij, dus ik was blij.“

Abstamed wegen Migrationshintergrund?!

Sinds de Angriff am Freitag, op 20 september, zal het ziekenhuis er zijn. Na uw bezoek aan de kliniek, zult u het van tevoren kunnen zien. Voor bepaalde dingen positief, andere dingen zijn ook negatief. Als u een türkischer Einwanderer bent en kritisch bent op uw patiënt, zouden we hier waarschijnlijk helemaal niet zijn.

Al 25 jaar kom ik met mijn gezin van Turkije naar Duitsland. Auch die Angreifer sollen turkisch-libanesische Wurzeln haben. Het is mogelijk om te zeggen dat de Vorfall geen anlass sein is, een ieder mens met migratiesintergrund “in een topf van werfen”.