OnePlus breidt verder uit dan telefoons en mobiele accessoires zoals de nieuwe Oneplus 11 En OnePlus Buds Pro 2 in… mechanische toetsenborden? De aanstaande OnePlus Featuring Keyboard 81 Pro is misschien niet de meest directe uitbreiding van de bestaande producten van het bedrijf — de aankondiging van zijn eerste Android-tablet, de OnePlus-pad is een logischere match. Maar het is gemaakt met feedback van OnePlus-fans en ontworpen om te passen bij de premiumstijl van zijn andere apparaten.

Lees verder: OnePlus 11 Review: krachtig, maar niet perfect

OnePlus ontwikkelde het toetsenbord samen met Keychron, een bedrijf dat bekend is bij liefhebbers van mechanische toetsenborden. (Keychron heeft momenteel een Kickstarter-campagne voor , die dezelfde lay-out heeft als de 81 Pro.) De samenwerking is de reden voor de onhandige naam. De Keyboard 81 Pro is het eerste product dat is uitgebracht van het co-creatieplatform OnePlus Featuring. En op basis van de aankondiging klinkt de 81 Pro inderdaad als een uitgebalanceerde mix van de twee merken.

Het draadloze toetsenbord 81 Pro heeft een behuizing van CNC-aluminium met een speciale dubbele pakking die, op andere Keychron-toetsenborden die ik heb gebruikt, elke ping dempt en holheid verwijdert. In plaats daarvan krijg je een aangename dreun bij het indrukken van elke toets.

Je hebt de keuze uit rode lineaire of blauwe klikschakelaars, maar ze zijn hot-swappable, zodat je je typervaring kunt aanpassen met andere schakelaars. De schakelaars zijn bekroond met unieke Marble-mallow keycaps gemaakt van een thermoplastisch materiaal dat volgens OnePlus “een zachte bounce produceert bij elke druk voor ultiem comfort, verbeterd handgevoel en optimale duurzaamheid.”

Oneplus



Er is een aanpasbare kristalheldere knop in de rechterbovenhoek van het toetsenbord. Druk op de rode Esc-toets en draai aan de knop en je kunt meldingen dempen, net als de waarschuwingsschuifregelaar op de premiumtelefoons van OnePlus. Het toetsenbord werkt ook met open-source firmware QMK en VIA voor het opnieuw toewijzen van toetsen of het maken van macro’s. Bovendien kan de achtergrondverlichting worden gewijzigd in meerdere RGB-lichteffecten. Met een schakelaar aan de achterkant kun je wisselen tussen MacOS- of Windows-toetsenbordindelingen, en het toetsenbord kan ook met Linux en Android worden gebruikt.

Oneplus



Prijzen en beschikbaarheid voor de OnePlus Featuring Keyboard 81 Pro zullen in de komende weken beschikbaar zijn. Keychron is echter volledig gemonteerd voor iets minder dan $ 200 en wordt naar verwachting in april verzonden. Maak daarvan wat je wilt.