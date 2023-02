U hoeft geen duizenden dollars uit te geven om eenvoudige verbeteringen aan uw geestelijke gezondheid aan te brengen. Er zijn tal van kleine dingen die je nu kunt doen die een verschil zullen maken. Het is net zo eenvoudig als jezelf aan het lachen maken en plannen coördineren met mensen van wie je houdt.

Het voeden van je mentale gezondheid zal je helpen om dieper in contact te komen met anderen, angst te verminderen en je zelfvertrouwen te vergroten. Het zal je gelukkiger maken. Gebruik deze zeven gelukshacks als je je afvraagt ​​waar je moet beginnen.

Eenvoudige geestelijke gezondheidsgewoonten om vandaag nog mee te beginnen

Maak van ontspanning een routine

Er worden maar heel weinig dingen in het leven beloofd, maar stressvrije tijden zijn helaas gegarandeerd. Er zullen momenten zijn dat je je overweldigd of gestrest voelt. U kunt echter bepalen hoe u op de belasting reageert. Het implementeren van ontspanningstechnieken in uw dagelijkse routine kan u helpen stress te beheersen.

Meditatie is een populaire manier om te ontspannen, omdat het kan helpen een staat van kalmte te bereiken, stress te verminderen en uw humeur te verbeteren. Sommige mensen gebruiken zelfs muziek om hen te begeleiden door hun meditatiesessies. Als meditatie niet jouw ding is, diepe ademhaling, lezen of een bubbelbad nemen zijn ook populaire ontspanningstechnieken. Het maakt niet uit hoe je ervoor kiest om te ontspannen, maak er gewoon een gewoonte van.

Oefen dankbaarheid

Het opnemen van dankbaarheid in je leven is een manier om een ​​positieve kijk op je leven te creëren. Meer dan dat, het heeft tastbare voordelen voor uw geestelijke gezondheid, waaronder het verminderen van stress, het verminderen van depressiesymptomen en het stimuleren van uw humeur.

Dankbaarheid is een eenvoudig begrip, maar soms moeilijk vol te houden. Neem in 2023 de tijd voor zelfreflectie en deel je dankbaarheid met de mensen om je heen. Als je graag een dagboek bijhoudt, schrijf dan regelmatig een lijst op met dingen waar je dankbaar voor bent.

Catherine Delahaye/Getty Images



Waardeer sociale interactie

Onze tijd delen met anderen is soms precies wat we nodig hebben om onze stemming te verbeteren of onze kijk op dingen te veranderen. Door tijd vrij te maken voor vrienden en familie, verminder je gevoelens van eenzaamheid en zorg ervoor dat je een emotioneel ondersteuningssysteem binnen handbereik hebt. Als je elkaar niet regelmatig persoonlijk kunt ontmoeten, zijn sms-berichten en zoom-oproepen allemaal zinvolle manieren om met anderen in contact te komen zonder elkaar echt te zien.

De andere kant van het waarderen van sociale interactie is weten wanneer je genoeg hebt gehad. Grenzen zijn een essentieel onderdeel van de geestelijke gezondheid die je helpen jezelf niet te ver te drijven. Voel je gesterkt om nee te zeggen of plannen te verplaatsen wanneer je lichaam je dat zegt.

Zorg voor je lichamelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid is direct verbonden met fysieke gezondheid – de een kan niet gedijen zonder de ander. De drie belangrijkste aandachtsgebieden voor 2023 zijn slaap, voeding en beweging.

Laten we ingaan op elk doelgebied:

Slaap: De toestand van uw geestelijke gezondheid wordt beïnvloed door de slaap die je krijgt . Als je dat niet doet krijg genoeg slaap , krijgen je hersenen niet de kans om te rusten en te herstellen. Slaaptekort maakt het moeilijker om je emoties en emoties te reguleren omgaan met stress , wat de symptomen van bestaande psychische aandoeningen kan versterken. Opzettelijk prioriteit geven aan uw slaap is een eenvoudige manier om uw geestelijke gezondheid te waarderen.

De toestand van uw geestelijke gezondheid wordt beïnvloed door . Als je dat niet doet , krijgen je hersenen niet de kans om te rusten en te herstellen. Slaaptekort maakt het moeilijker om je emoties en emoties te reguleren , wat de symptomen van bestaande psychische aandoeningen kan versterken. Opzettelijk prioriteit geven aan uw slaap is een eenvoudige manier om uw geestelijke gezondheid te waarderen. Voeding en hydratatie: Uw lichaam de voedingsstoffen en hydratatie geven die het nodig heeft om te functioneren, is een ander essentieel onderdeel van geestelijke gezondheid. Probeer naast het eten van uitgebalanceerde maaltijden ook voedsel aan uw dieet toe te voegen dieet dat het geluk verhoogt . En zorg dat je voldoende water drinkt; hydratatie is gekoppeld aan een verminderd risico op angst en depressie.

Uw lichaam de voedingsstoffen en hydratatie geven die het nodig heeft om te functioneren, is een ander essentieel onderdeel van geestelijke gezondheid. Probeer naast het eten van uitgebalanceerde maaltijden ook voedsel aan uw dieet toe te voegen . En zorg dat je voldoende water drinkt; hydratatie is gekoppeld aan een verminderd risico op angst en depressie. Oefening: Actief zijn is een andere manier om je humeur te verbeteren en je een goed gevoel geven . Door lichaamsbeweging aan je routine toe te voegen, krijg je de kans om een ​​band met anderen op te bouwen, angst te verminderen en je zelfvertrouwen te vergroten. Het hoeft niet zwaar tillen of intensieve trainingen te zijn; regelmatige wandelingen of fietstochten kunnen ook uw geestelijke gezondheid verbeteren.

Houd uw inname van sociale media in de gaten

Onze telefoons zijn onze levenslijnen. Meestal staan ​​ze naast ons en houden ze ons verbonden met de buitenwereld via telefoontjes, sms’jes en sociale media. De uren die we besteden aan het scrollen door sociale media, onszelf vergelijken met de momentopname van perfectie die mensen posten, kunnen een ernstige impact hebben op ons zelfbeeld en onze geestelijke gezondheid aantasten. Constant gebruik van sociale media is in verband gebracht met verergerde angst- en depressiesymptomen, gevoelens van ontoereikendheid en ongezonde slaapgewoonten.

U kunt sociale media gebruiken op een manier die uw geestelijke gezondheid niet aantast. Gebruik deze tactieken om te maken sociale media werken voor je:

Zet een limiet op hoe lang je op social media mag zijn.

Begin of eindig je dag niet met sociale media.

Gebruik de tijd die je vroeger op sociale media doorbracht om iets te doen dat je vreugde of ontspanning brengt.

Schrijf je gevoelens op

Journaling is een krachtig hulpmiddel omgaan met psychische stoornissen door emoties te verwerken en gedachten te kanaliseren. Uit een onderzoek uit 2018 bleek dat het bijhouden van een dagboek van 15 minuten per dag stress en angstgevoelens aanzienlijk verminderde. Ander onderzoek heeft het in verband gebracht met het helpen doorwerken van PTSS-symptomen of depressie.

Er is geen goede of foute manier om een ​​dagboek bij te houden. Veel mensen schrijven dagelijks. Anderen kunnen alleen een dagboek bijhouden als ze gestrest zijn of iets moeten verwerken. Hoe je het ook gebruikt, een dagboek bijhouden is een manier om je voortgang en groei gedurende het jaar bij te houden.

Westend61/Getty Images



Maak jezelf aan het lachen

Soms is lachen het beste medicijn. Als je je gestrest of neerslachtig voelt, doe dan dingen die je aan het lachen maken om angst en stress te verminderen. Kijk naar je favoriete tv-programma of film om je humeur een boost te geven. Of zoek de bron in jezelf. Zing terwijl je onder de douche staat of dans terwijl je je huis schoonmaakt. Dansen vermindert het stresshormoon cortisol in het lichaam.

Het verbeteren van uw geestelijke gezondheid is een reis; het gebeurt niet van de ene op de andere dag. U kunt uw welzijn blijvend aanpassen door opzettelijk gewoonten aan uw routine toe te voegen.

De informatie in dit artikel is alleen bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en is niet bedoeld als gezondheids- of medisch advies. Raadpleeg altijd een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening of gezondheidsdoelen.