Kiel. Lauf-Einheiten door Gehölz, Kicken in der Fußball-Halle. Als je een amateur-kicker bent, zal Frost of Snow in the Winter Pause blij zijn, en de Association League Footballer van MED SV zal nog lang een realiteit blijven. In de stad waar Theodor-Heuss-Platz aan de Rendsburger Landstraße ligt, wordt volop getraind op het platteland en in de winter. Veranderingen in de regelgeving voor het kamp Kurdische Klub, der Ost-Staffel um de Klassenerhalt.

Marode en ongebruikte voeding

Steinplatten stutzen die mobilen Tore, umgekippte Zäune an ainem Abhang, verfallene Holzschuppen, Rasenkanten, die nu 40 cm van de Seitenauslinie aus dem Boden ragen, in die Jahre kommenes Vereinsheim, Hundekot und Glasscherben auf dem Rasen – de Sportanlage rund um de Theodor-Heuss -Platz past niet bij de ambities van amateurvoetballiefhebbers. Eigenwijs. Hier, bij de Kurdisches Verein MED SV, wordt sinds 2023 Verbandsligafußball gelanceerd. “Wil je hier spelen? “Dat is een goede manier om een ​​goed mens te zijn”, zegt MED-coach Rashid Kandil tijdens zijn Spaziergang boven de binnenstad.

Geen Flutlicht – geen Training

Het grotere probleem voor de thuisploeg is nog steeds het trainen. In de dunklen Jahreszeit muss der Ball mangels Licht op de Sportplatz ruhen. “We verblijven dan in het Fußball-Center Pagelsdorf in Mettenhof aus. Er zijn natuurlijke kosten. “Anders kunnen we stralen en genieten van de lucht”, zei Kandil. “Een Flutlicht hier op de Platz is niet iets waar je aan denkt. Dit wordt door de stad niet geaccepteerd. Es heißt ever, de Stadt kann nichts machen.”

“Laat een lichtje branden in de sportfaciliteiten van de stad”, zegt de stad Kiel

Volgens de redactie van Philip Schüller, Sportamtsleiter der Stadt Kiel: “Zum Thema Flutlicht haben wir dem Verein mitgeteilt, dat is hetzelfde op de Platz op een Schulsportplatz en we hebben nieuwe Flutlichtanlagen-installaties – dat schreeuwt voor heel Kiel. “

Für MED SV is niet langer de trainingsmoglichkeiten van de herenteams. De Verein moet alle Mannschaften in de Verdingenheit schrappen. “Dat is heel triest. We kunnen trainingen geven, maar onze teams zullen ook genieten van hun verkeer. „Zoveel externe inbreng voor de Liga is niet mogelijk“, zei Kandil.

Sportamt fördert Anschaffungen

Meer informatie over Fußballtraining is mogelijk: De TuS Hasseldieksdamm/Mettenhof vermeldt MED SV voor regelmatige trainingssignalen voor de aankomsttijd. Als u een probleem hebt met de MED SV, kunt u er nog steeds naar kijken, anders laten we de Umkleidekabinen niet in het donker staan.

Ook de stad probeert te helpen. Het sportteam bestaat al een aantal jaren, inclusief sportlocaties en sportactiviteiten. Een mooi gesprek is dat van het sportcentrum in Heidenberger Teich, van de MED SV jeugdtraining en spel, van gezondheid en nieuwe gezondheid. Ik ben overleden sinds het sportteam betrokken was bij de ontwikkeling van de twee steunpunten voor de Theodor-Heuss-Platz. Dort trainier die Erwachsenenmannschaften.

Mobiele Flutlichtanlage kan worden aangeschaft – onder voorbehoud van uw eigen kosten

“Als de gemeenschap zelfvoorzienend is in haar eigen financiële middelen, zal ze flexibeler, mobieler, flexibeler en efficiënter zijn”, legt Schüller uit. Een mobiele Flutlichtanlage heeft de Vereins-Verantwortlichen al overgenomen, maar: “De Ausleuchtung betreft nu alleen 20 Meter. We zullen dan 20, 22 wedstrijden in ordelijke training doorbrengen”, zegt Kandil. Altijd degenen die 35 jaar oud zijn, die deel willen uitmaken van hun eigen samenleving. Dus, wie heeft zijn of haar eigen ambities voor toekomstige voetbalbonden?

Sportamt is op de hoogte van de verwachtingen

“Gezien uw eigen sportfaciliteiten met uw eigen financiële middelen en uw eigen gezonde zakelijke kansen. Een eenvoudige zaak is niet altijd mogelijk, maar de Schüller en snelle zus zijn: „Er is weinig begrip, met hen zo intensief in gesprek sinds, met de Verein MED SV. Gemeinsam kannten eerst Maßnahmen umgesetzt. Voor meer antwoorden aangezien we meer weten over de feiten.”

