Der Skandal um Verbandschef Luis Rubiales beschäftigt den spanischen Fußball weiterhin. Weltmeistertrainer Jorge Vilda muss seine Koffer packen. Auch der Interimspräsident des Vereins wählt deutliche Worte gegen den noch amtierenden, aber weiterhin suspendierten Präsidenten.

Spaniens umstrittener Frauenfußball- und Weltmeistertrainer Jorge Vilda ist im Zuge des Rubiales-Skandals von seinem Amt entbunden worden. Dies bestätigt der spanische Verband, der in einer Stellungnahme Vildas Arbeit lobte und den Rücktritt als ersten Schritt einer angekündigten Aufklärung des Skandals erklärte. Vilda war seit 2015 für den Verein tätig. Die größte Tageszeitung des Landes, „El País“, nannte den Weltmeistertrainer „das erste Opfer des Tsunamis“.

Der RFEF hatte sich zuvor für das Verhalten von Verbandsboss Luis Rubiales entschuldigt, der bei der Siegerehrung nach dem WM-Triumph gegen Europameister England die Spielerin Jennifer Hermoso gegen ihren Willen auf den Mund geküsst hatte. Es scheint möglich, dass auch der Verbandschef früher oder später gehen muss. Die meisten Trainer von Vilda sind bereits zurückgetreten und auch der Weltmeister streikt. Vilda und Rubiales gelten als enge Verbündete, seit im September 2022 15 Spieler gegen Vilda streikten, um gegen die Methoden des Trainers zu protestieren.

Vilda hatte kürzlich das Verhalten von Rubiales kritisiert, applaudierte jedoch Rubiales‘ aufrührerischer Rede auf einer außerordentlichen Generalversammlung der RFEF. Auch einen von weiten Teilen der spanischen Politik geforderten Rücktritt hatte der Verbandspräsident abgelehnt.

Rubiales hat Spanien verletzt

Der spanische Verband hatte sich kürzlich bei „Football World“ für das „völlig inakzeptable“ Verhalten seines Präsidenten Luis Rubiales entschuldigt und Konsequenzen angekündigt. Der RFEF „beabsichtigt, in den kommenden Tagen eine ganze Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um die Führung des Verbandes zu verbessern und den verursachten Schaden so weit wie möglich zu beheben“, sagte er.

Allerdings blieb unklar, welche Folgen der Angriff für den Verein oder Rubiales haben könnte. Rubiales hatte nach dem spanischen WM-Finalsieg die Spielerin Jennifer Hermoso gegen ihren Willen auf den Mund geküsst und war seitdem mehrfach zum Rücktritt aufgefordert worden. Der Fall löste weltweit einen Sturm der Empörung aus.

Interimspräsident Pedro Rocha schrieb in dem am Dienstag veröffentlichten Brief, er wolle sich bei den Fußballinstitutionen und der gesamten Fußballwelt aufrichtig entschuldigen, den er nach eigenen Angaben zuvor an die entsprechenden Adressaten verschickt habe. Rubiales‘ Verhalten spiegelt nicht die Werte der spanischen Gesellschaft wider. Er habe nicht nur der spanischen Gesellschaft und dem Fußball, sondern auch dem Fußball und dem Sport insgesamt „enormen Schaden“ zugefügt.

Es sei nun die Aufgabe des Vereins, dafür zu sorgen, dass sich ein solcher Fall nicht noch einmal ereigne, betonte Rocha. Darüber hinaus unterstützt die RFEF die FIFA und die spanische Sportjustiz dabei, schnellstmöglich zu einer Entscheidung zu kommen, „die den Schaden ausgleicht“.

Rubiales ist weiterhin von der FIFA gesperrt

„Der Gewinn des Weltmeistertitels war einer der stolzesten Momente in der Geschichte des spanischen Fußballverbands und einer der wichtigsten Momente im spanischen Sport und Frauenfußball“, hieß es. Der Verband entfernte daher umgehend die „unangemessene und bedeutungslose Kommunikation“ des Präsidenten von der Website. Rubiales hatte unter anderem mit vier auf der Website des Vereins veröffentlichten Bildern zu beweisen versucht, dass Hermoso Rubiales im Überschwang des Jubels hochgehoben und dem Kuss zugestimmt hatte.

Der Weltverband hatte Rubiales vorläufig für 90 Tage gesperrt, das nationale Sportverwaltungsgericht TAD und die Staatsanwaltschaft beschäftigen sich mit dem Fall. Die Regionalverbände Spaniens lehnten Rubiales Treue ab. Rubiales wurde im Mai 2018 zum Präsidenten des spanischen Verbandes gewählt. Der Funktionär sitzt auch als Stellvertreter im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA).