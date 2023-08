Berlin. Der Deutsche Antidiskriminierungsbund fordert eine umfassende Reform des vor 17 Jahren in Kraft getretenen Antidiskriminierungsgesetzes (AGG) mit höheren Entschädigungszahlungen und einem Klagerecht. „17 Jahre Praxis der Antidiskriminierungsberatungsstellen haben gezeigt, dass das AGG in vielen Fällen wirkungslos ist“, sagte die Geschäftsführerin des Dachverbandes unabhängiger Antidiskriminierungsstellen und Beratungsstellen, Eva Andrades, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland ( RND). Das am 18. August 2006 in Kraft getretene Gesetz schützt nicht jeden Menschen in allen Lebensbereichen vor Diskriminierung. „Betroffene von Diskriminierung erleben hohe Hürden bei der Durchsetzung ihrer Rechte und sind am Ende oft allein mit dem Erlebten und den negativen Folgen.“

Umfassende Reform erforderlich

Notwendig ist eine umfassende Gesetzesreform mit einer Erweiterung des Schutzumfangs. „Dazu gehört die Erweiterung des Merkmalskatalogs, die Ausweitung staatlicher Handlungsspielräume und die Einführung kollektiver Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten“, sagte Andrades. Ein Sammelklagerecht hätte die positive Konsequenz, dass die Betroffenen das finanzielle und emotionale Risiko des Gerichtsverfahrens nicht mehr alleine tragen müssten. Darüber hinaus kann gegen Diskriminierung unabhängig vom Einzelfall vorgegangen werden.

Andrades forderte zudem höhere Entschädigungszahlungen: „Entschädigungen sollten abschreckend ausgestaltet sein, damit Diskriminierung – im wahrsten Sinne des Wortes – nicht einfach hingenommen wird“, sagte sie. Auch für die Betroffenen sollen die Hürden für den Nachweis einer Diskriminierung gesenkt werden.