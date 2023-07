Christen, Juden, Muslime – Augsburgs einzigartiger Stadtfeiertag fördert das friedliche Zusammenleben. Vor dem diesjährigen Feiertag drohte ein heftiger Streit um einen Redner. Die Veranstalter reagierten schnell und zogen die Veranstaltung ab.

Nach einer Warnung vor Antisemitismus im Rahmen des bundesweit einmaligen Augsburger Friedenstages haben die Verantwortlichen eine umstrittene Veranstaltung abgesagt. Zunächst hatten die FDP und andere am Mittwoch davor gewarnt, dass antisemitische Äußerungen wegen des eingeladenen Redners bei einem Vortrag angedroht würden.

Die Stadt Augsburg hat die Veranstaltung „Rechtswandel in Israel“ in das Kulturprogramm ihres „Hohen Friedensfestes“ aufgenommen. Um Schaden von der Stadt abzuwenden, werde der Vortrag nun aus dem Programm genommen und zu einem späteren Zeitpunkt angeboten, teilte die Friedensinitiative Augsburg am Abend mit. Die Initiative ist neben anderen Gruppen einer der Veranstalter des Vortrags.

Der zu dem Thema angekündigte Redner „erregt in Internet-Blogs regelmäßig Aufmerksamkeit mit allzu pauschaler Kritik am Staat Israel und seiner jüdischen Bevölkerung“, hatte FDP-Stadtrat Lars Vollmar zunächst kritisiert. Laut einem Bericht des „Jüdischen Allgemeinen“ gab es Kritik auch von anderer Seite, unter anderem von der jüdischen Glaubensgemeinschaft in Schwaben-Augsburg. Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, sagte der Zeitung, der Einsatz des Friedensfestivals für ein friedliches Zusammenleben werde durch die Veranstaltung „entwertet“.

Die Stadtverwaltung selbst konnte sich bis Mittwochabend nicht zu der Kritik äußern. Die Pressestelle der Stadt gab dazu bis Donnerstag eine Stellungnahme bekannt.

Das Augsburger Friedensfest am 8. August ist ein offizieller Feiertag, an dem Fabriken, Büros und Geschäfte in der schwäbischen Stadt geschlossen bleiben. Aufgrund des besonderen Feiertags hat Augsburg die meisten Feiertage in Deutschland. Vor dem Festival wird regelmäßig ein großes Kulturprogramm angeboten. In diesem Jahr hatte es bereits einen politischen Streit über die Ausrichtung des Programms gegeben, am Ende wurde ein umfangreiches Angebot unter dem Motto „Kreativität“ angekündigt.

In diesem Zusammenhang war der Israel-Vortrag für den 25. Juli geplant. Im Programm der Stadt heißt es, dass der Regierung Israels „inzwischen auch Vertreter der radikalen Rechten angehören, die sich offen für die Annexion der palästinensischen Gebiete einsetzen. Zudem würden Rechtsstaatlichkeit und Demokratie weiter abgebaut, nicht mehr „nur“ gegen Palästinenser* nach innen gerichtet. Die FDP forderte daher Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU), bei der Auswahl des Programms, für das die Stadt zuständig sei, „mehr Sorgfalt walten zu lassen“.

Der Feiertag geht auf das Jahr 1650 zurück, als die Protestanten der Stadt erstmals ihre Gleichstellung mit der katholischen Kirche feierten, die im Augsburger Frieden (1555) formuliert und im Westfälischen Frieden (1648) erreicht wurde. Der Stadtfeiertag steht heute insbesondere für das friedliche Zusammenleben aller Religionen und anderer Gruppen in der Stadt. Deshalb bezeichnet sich Augsburg als „Stadt des Friedens“.

dpa