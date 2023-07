ver.di-Frauen diskutierten über Migration und Arbeit

Migration und Arbeit waren das Thema des jüngsten ver.di-Frauentreffens. Auf allen politischen Ebenen stehe das Thema Migration derzeit im Fokus, sagte Vorsitzende Kathi Petersen. Sie lud daher den Leiter der Abteilung Sozial- und Arbeitsmarktpolitik des DGB Bayern, David Schmitt, ein, einen Überblick über die aktuelle Arbeitsmarktsituation zu geben. Die folgenden Informationen stammen aus einer Pressemitteilung von ver.di.

Laut Schmitt besteht zwar kein allgemeiner Mangel an Arbeitskräften und Fachkräften, in einigen Berufsfeldern und Regionen kommt es jedoch zu einem zunehmenden Mangel an verfügbaren Fachkräften. Deshalb wird der Ruf nach Einwanderung immer lauter. Von der EU aus ist das relativ einfach. Schwieriger wird dies jedoch bei der Migration aus Drittstaaten. „Wir erleben, dass ausländische Arbeitskräfte im Niedriglohnsektor deutlich überrepräsentiert sind“, sagt Schmitt.

Laut dem DGB-Experten ist die Aufenthaltserlaubnis oft an den Arbeitsvertrag gekoppelt. Dadurch würden die Menschen ihre Sicherheit verlieren. Es fehlt der Zugang zu sozialer Sicherheit und die Menschen sind aufgrund fehlender Kontakte oft verheerenden Situationen ausgesetzt. „Wir brauchen daher eine stärkere Regulierung des Niedriglohnsektors. Sowohl für Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund als auch allgemein.“

Viele Frauen in der Teilzeitfalle

Schmitt glaubt nicht, dass Zuwanderung die einzige Lösung für den Fachkräftemangel sei. Deutschland, insbesondere Bayern, ist bei der Frauenerwerbstätigkeit immer noch das Schlusslicht. Viele Frauen geraten in die Teilzeitfalle.

Ver.di-Kreisvorsitzende Doris Berz fordert daher auch mehr Investitionen in die Infrastruktur: „Wir haben immer noch zu wenige Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen. Wir brauchen mehr Angebote für die Pflege von Angehörigen.“ Wäre die Beschäftigungsquote der Frauen so hoch wie in den Top-5-Ländern der EU, gäbe es in Deutschland insgesamt 890.000 mehr Vollzeitbeschäftigte, berechnete Schmitt.

„Frauen waren noch nie so gut ausgebildet und stehen dennoch vor erheblichen Hürden. Neben mehr sozialer Infrastruktur brauchen wir auch eine Debatte über Arbeitszeiten. Nur so können wir Frauen, die mehr arbeiten wollen, die nötigen Voraussetzungen bieten“, fordert ver.di-Geschäftsführerin Marietta Eder.

Auch Schmitt hält eine bessere Aus- und Weiterbildung für notwendig. Nach wie vor würden Schüler die Schule ohne Abschluss verlassen und jeder vierte Ausbildungsvertrag würde vorzeitig aufgelöst. Es muss daher verstärkt in die Berufsorientierung investiert werden. Wichtig für bessere Standards ist auch die Stärkung der Mitbestimmung von Betriebsräten und Personalräten sowie der Jugend- und Ausbildungsvertretung.