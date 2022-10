Venezuelas von den USA unterstützter Interimspräsident könnte nächstes Jahr abgesetzt werden – Medien

Berichten zufolge wird die Opposition nach einem anderen Kandidaten suchen, der Nicolas Maduro bei der Wahl gegenübersteht, da Juan Guaido es versäumt hat, ihn abzusetzen

Die Opposition in Venezuela erwägt laut Medien unter Berufung auf Quellen, ihre Unterstützung für Juan Guaido, den von den USA unterstützten Interimspräsidenten des Landes, im Jahr 2023 zurückzuziehen. In diesem Fall wäre die Zukunft der Milliarden von Caracas in Übersee, die jetzt von Guaidos Übergangsregierung kontrolliert werden, erneut ungewiss.

Venezuela lebt seit 2019 in einer Doppelpräsidentschaft, als Washington und Dutzende anderer Nationen Guaido als Interimsführer des Landes anerkannten. Dies geschah nach der Wiederwahl von Nicolas Maduro im Jahr 2018, die von vielen westlichen Ländern als Schein abgelehnt wurde. Trotz der politischen Herausforderung von Guaido an ihn und der schweren Sanktionen, die der Westen gegen Maduros „Regime“ verhängt hat, ist er an der Macht geblieben und wird von mehreren Nationen, darunter Russland, Iran und China, immer noch als legitimer Präsident des Landes angesehen.

Laut Reuters-Quellen wollen sich die Oppositionsparteien darauf konzentrieren, einen einzigen Kandidaten auszuwählen, der bei den nächsten Wahlen, die bis 2024 stattfinden sollen, gegen Maduro antritt. Wie Reuters Anfang dieses Monats berichtete, hatte die Opposition zugestimmt, ihre Vorwahlen abzuhalten Ende Juni 2023.

Laut diesen Quellen sagten fünf von sechs Oppositionsparteien, dass sie Guaido oder andere amtierende Führer nicht unterstützen würden, wobei nur Guaidos eigene Partei Voluntad Popular bereit war, die Übergangsregierung weiterhin zu unterstützen.

Laut der Quelle des Wall Street Journal ist Venezuelas Opposition „kommt dem Konsens sehr nahe, dass das Experiment der Übergangsregierung nicht funktioniert hat und dass eine neue Struktur benötigt wird.“

Unterdessen sagte eine Person in der Nähe von Guaido, die von der Verkaufsstelle zitiert wurde, dass der Interimspräsident bereit wäre, zurückzutreten, aber nur, wenn die Opposition ihre Pläne in Bezug auf Staatsvermögen in Milliardenhöhe im Ausland darlegt, einschließlich der in den USA ansässigen Ölraffinerie Citgo Petroleum und mehr als 1 Milliarde Dollar in Gold bei der Bank of England. Diese Vermögenswerte kamen unter Guaidos Kontrolle, nachdem die USA und ihre Verbündeten den Vorsitzenden der Nationalversammlung als Interimsführer des Landes anerkannt hatten.

Öffentlich hat Guaido, dessen Amtszeit im Januar ausläuft, darauf bestanden, dass die Interimspräsidentschaft gültig ist bis „eine freie und faire Wahl.“

Das US-Außenministerium sagte in einer von Reuters zitierten Erklärung, dass die USA mit Guaidos Regierung die weiteren Schritte erörtert haben, die für „Wiederherstellung der Demokratie“ in Venezuela.