Der venezolanischen Präsidentschaftskandidatin Maria Corina Machado ist es 15 Jahre lang untersagt, ein öffentliches Amt zu bekleiden, teilte der Generalkontrolleur des Landes am Freitag in einer offiziellen Erklärung mit. Machado war zuvor für die Präsidentschaftswahl 2024 gegen Amtsinhaber Nicolas Maduro nominiert worden.

Machado gehört zum radikalsten Flügel der Opposition. Der 55-Jährige, Wirtschaftsingenieur und ehemaliger Gesetzgeber, war der beliebteste Präsidentschaftskandidat der Opposition.

In der Erklärung heißt es, dass ein früheres Verbot von Machado verlängert wurde, weil sie US-Sanktionen gegen die Maduro-Regierung unterstützte und den ehemaligen Oppositionsführer Juan Guaidó unterstützte.

Den Beamten zufolge wurde Machado aufgrund von „administrativen Unregelmäßigkeiten“ während ihrer Amtszeit als Stellvertreterin disqualifiziert. Dies bedeutet, dass Machado sich nicht bei den Wahlbehörden registrieren lassen und daher nicht für die Präsidentschaftswahl kandidieren kann.

USA fordern Verbot gegen Machado

Die USA, die gegen die sozialistische Regierung von Nicolas Maduro sind, haben den Schritt, Machado zu verbieten, in Frage gestellt.

„Die heutige Entscheidung, Maria Corina Machado von der Teilnahme am Wahlprozess auszuschließen, beraubt das venezolanische Volk grundlegender politischer Rechte. Die Venezolaner verdienen das Recht, ohne Einmischung einen Kandidaten für die Teilnahme an den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 auszuwählen“, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums in einer Stellungnahme Stellungnahme.

Auch die Organisation Amerikanischer Staaten kritisierte die Entscheidung und forderte freie und transparente Wahlen.

„Das Regime greift auf Disqualifikationen und Verbote zurück, um an der Macht zu bleiben und jede Ähnlichkeit mit Demokratie zu beseitigen, während es die politische, soziale, humanitäre und wirtschaftliche Krise, die das Land durchlebt, verschärft“, sagte die OAS in einer Erklärung.

Die Opposition warf der Regierung vor, die Verbote dazu zu nutzen, den Status quo aufrechtzuerhalten und einen Regierungswechsel zu verhindern.

In Venezuela macht sich Apathie breit Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

mf/dj (AFP, Reuters)