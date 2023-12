Venezuela geeft opdracht tot olieboringen in het door Guyana beheerde gebied

Roula Khalaf, redacteur van de FT, selecteert in deze wekelijkse nieuwsbrief haar favoriete verhalen.

De revolutionaire socialistische president van Venezuela, Nicolás Maduro, heeft staatsbedrijven opgedragen olievoorraden en mijnen te exploiteren op het grondgebied dat door Guyana wordt beheerd, nadat hij had gepocht op een “overweldigend” mandaat van het volk om een ​​al lang bestaande claim op tweederde van het land van zijn buurland na te streven.

De oorlogszuchtige toespraak van Maduro dinsdagavond heeft in Guyana de angst vergroot dat Venezuela geweld zou kunnen gebruiken om het afgelegen gebied van Essequibo, dat de toegang tot een rijk olieveld controleert, te veroveren.

Hij gaf de Venezolaanse staatsbedrijven de opdracht vergunningen te verlenen voor de exploratie en exploitatie van olievoorraden en mijnen in de dunbevolkte regio Essequibo, die wordt bestuurd door Guyana maar wordt opgeëist door Venezuela. Er zou een speciale militaire eenheid voor het gebied worden opgericht, gevestigd in een aangrenzende Venezolaanse staat, zei Maduro.

“Ik stel een speciale wet voor om alle bedrijven die met Guyanese concessies opereren te verbieden van elke transactie”, zei Maduro op de staatstelevisie, eraan toevoegend dat “ze drie maanden de tijd hebben om zich terug te trekken” nadat de wet is aangenomen. Hij gaf ook opdracht tot de publicatie van nieuwe kaarten van Venezuela waarop Essequibo als onderdeel van zijn grondgebied te zien is.

In reactie daarop zei de Guyanese president Irfaan Ali dat hij de zaak woensdag zou rapporteren aan de VN-Veiligheidsraad en het Internationale Gerechtshof.

“De Guyaanse strijdkrachten zijn zeer alert”, zei Ali in een televisietoespraak die laat op de avond werd uitgezonden. “Venezuela heeft zichzelf duidelijk uitgeroepen tot vogelvrij land.”

Guyana’s vice-president Bharrat Jagdeo zei eerder dat de Zuid-Amerikaanse natie “zeer waakzaam” moet zijn en “voorbereid moet zijn op elke eventualiteit” na het Venezolaanse referendum over de kwestie zondag. “Het Venezolaanse leiderschap heeft zich zeer onvoorspelbaar getoond”, vertelde hij aan de lokale media.

Venezolaanse functionarissen claimden een meerderheid van meer dan 95 procent ten gunste van vijf vragen over Essequibo, waaronder de oprichting van een nieuwe Venezolaanse staat die het afgelegen gebied omvatte, de toekenning van Venezolaans staatsburgerschap aan de ruim 100.000 inwoners tellende bevolking van Essequibo en de afwijzing van de jurisdictie van het Internationaal Gerechtshof om hoor het geschil.

“Dit referendum is bindend en ik aanvaard het mandaat van het volk”, zei Maduro nadat de officiële resultaten van zondag bekend waren gemaakt. Hij gebruikte de naam van Venezuela voor het gebied en voegde eraan toe: “Nu gaan we echt de historische rechten van Venezuela in Guayana Esequiba terugkrijgen.”

Een conflict tussen twee olierijke landen in Amerika zou een nieuwe crisis betekenen voor de regering van de Amerikaanse president Joe Biden, die heeft ingezet op toenadering tot Maduro in de hoop dat verlichting van de economische sancties uit het Donald Trump-tijdperk hem zou aanmoedigen om richting vrije vrijheid te gaan. en eerlijke verkiezingen en helpen de mondiale olievoorziening te verbeteren.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf aanvankelijk een ingehouden reactie op de stemming van zondag, waarbij een woordvoerder er bij Venezuela en Guyana op aandrong “door te gaan met het zoeken naar een vreedzame oplossing voor hun geschil. . . Dit is niet iets dat door een referendum zal worden opgelost.”

Deskundigen zeiden dat Maduro’s belangrijkste motief voor het voeren van een spraakmakende patriottische referendumcampagne was om de aandacht van de kiezers af te leiden van zijn eigen impopulariteit en het vergroten van het momentum achter de belangrijkste oppositiekandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar, María Corina Machado.

Venezuela heeft lang de beslissing van een internationaal arbitragetribunaal uit 1899 betwist om de regio Essequibo toe te wijzen aan het toenmalige koloniale Brits Guyana. Het bedrijf had deze claim de laatste tijd niet voortgezet, maar dit veranderde nadat de Amerikaanse oliegigant ExxonMobil in 2015 een van ‘s werelds grootste recente olievondsten voor de kust van Essequibo deed.

Exxon bouwt nu de productie op vanuit het offshore-blok van Stabroek, iets wat de Venezolaanse regering heeft aangegrepen om Guyana af te schilderen als een lakei van het Amerikaanse imperialisme. Darren Woods, CEO van de Amerikaanse oliegigant, zei na het referendum tegen Bloomberg: “Ik ben er niet zeker van dat de pers de ware intensiteit van de situatie daar heeft begrepen, maar we houden het in de gaten.” Hij heeft het niet uitgewerkt.

Elk militair conflict in de bergachtige en met jungle bedekte regio Essequibo zou Venezuela zwaar bevoordelen, waarvan de door Rusland uitgeruste strijdkrachten veel groter zijn dan de kleine defensiemacht van Guyana.