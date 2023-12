Venezolanen keuren in een referendum de overname van de olierijke regio Guyana goed

CNN

—



De Venezolanen stemden zondag met ruime marge voor goedkeuring van de overname van een olierijke regio in buurland Guyana – de laatste escalatie in een langlopend territoriaal geschil tussen de twee landen, aangewakkerd door de recente ontdekking van enorme offshore-energiebronnen.

Het gebied in kwestie, de dichtbeboste regio Essequibo, beslaat ongeveer tweederde van het nationale grondgebied van Guyana en is ongeveer zo groot als Florida.

Het grotendeels symbolische referendum van zondag vroeg de kiezers of zij het eens waren met de oprichting van een Venezolaanse staat in de regio Essequibo, waarbij de bevolking het Venezolaanse staatsburgerschap kreeg en “die staat op de kaart van het Venezolaanse grondgebied werd opgenomen.”

Op een persconferentie waarin de voorlopige resultaten van de eerste tranche van getelde stemmen werden aangekondigd, zei de Venezolaanse Nationale Kiesraad dat kiezers meer dan 95% van de tijd ‘ja’ kozen op elk van de vijf vragen op het stembiljet.

Het is echter onduidelijk welke stappen de Venezolaanse regering zou ondernemen om haar claim kracht bij te zetten.

Venezuela heeft het land lange tijd opgeëist, waarvan het beweert dat het tijdens de Spaanse koloniale periode binnen zijn grenzen lag. Het verwerpt een uitspraak uit 1899 van internationale arbiters die de huidige grenzen bepaalden toen Guyana nog een Britse kolonie was, en de Venezolaanse president Nicolas Maduro het referendum op sociale media in anti-imperialistische sentimenten uitte.

Guyana heeft de stap een stap in de richting van annexatie en een ‘existentiële dreiging’ genoemd.

Vorige week bezocht de Guyanese president Irfaan Ali troepen in Essequibo en hijste op dramatische wijze een Guyanese vlag op een berg met uitzicht op de grens met Venezuela.

Het Internationale Gerechtshof, gevestigd in Den Haag, oordeelde vóór de stemming dat “Venezuela zich zal onthouden van enige actie die de situatie zou veranderen die momenteel heerst in het betwiste gebied.” Het is van plan om in het voorjaar een proces over de kwestie te houden, na jaren van evaluatie en tientallen jaren van mislukte onderhandelingen. Venezuela erkent de jurisdictie van de rechtbank over deze kwestie echter niet.

De uitslag van de stemming werd in Venezuela algemeen verwacht, hoewel de praktische implicaties ervan waarschijnlijk minimaal zullen zijn, zeggen analisten, aangezien de oprichting van een Venezolaanse staat binnen de Essequibo een vage mogelijkheid is.

Het is onduidelijk welke stappen de Venezolaanse regering zou ondernemen om het resultaat door te zetten, en elke poging om een ​​claim te doen gelden zou zeker op internationaal verzet stuiten.

Toch heeft de escalerende retoriek geleid tot troepenbewegingen in de regio en wapengekletter in beide landen, waardoor vergelijkingen van de Guyanese leiders met de Russische invasie van Oekraïne zijn ontstaan. Veel inwoners van de overwegend inheemse regio zijn naar verluidt gespannen.

“De langdurige ruzie over de grens tussen Guyana en Venezuela is gestegen tot een niveau van ongekende spanning in de betrekkingen tussen onze landen”, schreef de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken Robert Persaud woensdag in Americas Quarterly.

Zelfs zonder het referendum uit te voeren, waarvoor verdere constitutionele stappen en het waarschijnlijke gebruik van geweld nodig zijn, zou Maduro politiek voordeel kunnen halen uit de stemming te midden van een uitdagende herverkiezingscampagne.

In oktober toonde de Venezolaanse oppositie een zeldzaam momentum na zich te hebben geschaard rond Maria Corina Machado, een centrumrechtse voormalige wetgever die Maduro heeft aangevallen vanwege het toezicht op de stijgende inflatie en voedseltekorten, tijdens de eerste voorverkiezingen in het land in elf jaar.

“Een autoritaire regering die met een moeilijke politieke situatie wordt geconfronteerd, is altijd in de verleiding om naar een patriottische kwestie te zoeken, zodat ze zich in de vlag kan wikkelen en steun kan verzamelen, en ik denk dat dat een groot deel is van wat Maduro doet”, zei Phil Gunson, een In Caracas gevestigde analist bij de International Crisis Group.