Venedigs Glasträume: Murano trotzt der Krise und gibt Gas

Auch die Energiepreise machen den Glaskunstwerkstätten auf der italienischen Laguneninsel Murano zu schaffen. Aber die Politik ist bereit, dem Glashandwerk die Kasse zu öffnen. Schließlich handelt es sich um eine der Spitzenproduktionen Italiens.

Es ist ein grauer Novembermorgen. Sie können das Vaporetto vom Bahnhof Venezia Santa Lucia zur Insel Murano nehmen. Auch das weltberühmte Glaskunsthandwerk soll hier von den Energiepreisen betroffen sein. Sie wollen sich umhören. Obwohl sich das Jahr dem Ende zuneigt, gibt es noch viele Touristen in Venedig und auch auf dem Vaporetto nach Murano. Die meisten steigen an der Haltestelle Colonna aus. Wenn Sie zur künstlerischen Glaswerkstatt Gambaro & Tagliapietra gehen möchten, ist es stattdessen die Haltestelle „Venier“.

Beim Betreten geht man durch einen langen Korridor, an dessen Ende sich die Glashütte befindet. Drei Männer schieben abwechselnd das Glas in den rotglühenden Ofen, ziehen es einen Moment später wieder heraus, blasen es auf, formen es mit einer Zange ein wenig und stellen es dann wieder in den Ofen. Der Vorgang wird mehrmals wiederholt. Einer der Handwerker – oder vielmehr Handwerker – rollt das heiße Glas auf eine Schablone aus farbigem Filamentglas und schiebt es dann zurück in den Ofen, um sie miteinander zu verschmelzen.

Luciano Gambaro und einige der schönsten Exponate. (Foto: Affaticati)

Jeder, der schon einmal die venezianische Insel Murano besucht hat, kennt den Vorgang. Zu sehen, wie das Glas langsam Gestalt annimmt, wie sich das Feuer darin spiegelt, wie die Farbnuancen aufblitzen, fasziniert mich jedoch jedes Mal aufs Neue. In den Gangregalen sind einige der schönsten Objekte des Unternehmens ausgestellt: Vasen, Schalen, Gläser in allen Formen, Größen und Farben. Und auf jedem ist das Siegel des Vereins „Promovetro Vetro Artistico di Murano“ zu sehen.

Unbezahlbares Kulturerbe

„Das ist unser Qualitätssiegel, das nur Produkte tragen dürfen, die zu 100 Prozent hier hergestellt werden“, erklärt Luciano Gambaro beim Treffen mit ntv.de. Der Mittfünfziger ist Vorsitzender des Vereins „Consorzio Promovetro Murano“, in dem sich die 50 bedeutendsten Kunstglashersteller zusammengeschlossen haben. Zusammen mit Maestro Matteo Tagliapietra leitet er auch das gleichnamige Unternehmen „Gambaro & Tagliapietra“. „Gemessen an einem Umsatz von durchschnittlich 150 bis 160 Millionen Euro im Jahr sind wir alles in allem ein mittelständisches Unternehmen. Der Wert unserer Arbeit ist historisch und kulturell von unschätzbarem Wert.“

Wie unbezahlbar, sagt der 40-jährige Alessandro Moretti, Inhaber von „Constantini Glassbeads“, der vor 17 Jahren das Familienerbe übernommen hat und sich auf Glasschmuck spezialisiert hat. Sogar indianische Stämme zählen zu seinen Kunden. „Sie haben es auf die sogenannten Glaskurzwaren abgesehen, kleine Perlen“, sagt Moretti gegenüber ntv.de. „Diese Perlen werden nicht mehr hergestellt, aber ich habe noch 950 Zentner von meinem Großvater.“ Die ältesten stammen aus den 1930er Jahren. „Die Indianerstämme verkaufen ihren Schmuck an Touristen, der aus herkömmlichen Glasperlen besteht, aber sie wollen die Originalperlen für ihren. Sie haben uns durch einen Venezianer gefunden, der einmal bei ihnen war.“

Handwerk kommt nie aus der Mode.

Im Glasmuseum von Murano, das 1861 erbaut wurde, können Sie einzigartige Glasexponate sehen, darunter die venezianischen Kronleuchter. Von der Renaissance bis zur Gegenwart, aber auch viel ältere Funde und Kunstwerke werden hier ausgestellt.

Glaskunstwerke verschlingen Unmengen an Gas

Wie Sie wissen, kommt exquisites Kunsthandwerk nie aus der Mode, es gibt immer einen Markt. Allerdings machen auch die enorm gestiegenen Energiekosten den Unternehmern in Murano zu schaffen. Die Glasproduktion verschlingt enorme Mengen an Gas.

Deshalb haben sie sich vor Jahren zusammengeschlossen, um gemeinsam Gas einzukaufen und so einen besseren Preis auszuhandeln. „So haben wir ein- oder zweijährige Lieferverträge zu Festpreisen abgeschlossen. Der letzte lief Ende September 2021 aus“, sagt Gambaro. „Als wir Mitte 2021 vor dem rapiden Anstieg der Gaspreise gewarnt wurden, haben wir sofort versucht, einen neuen Vertrag auszuhandeln. Aber keiner der Lieferanten war dazu bereit.“ Und so stiegen die Kosten von 20 Cent pro Kubikmeter im September 2021 auf 2,80 Euro im August 2022. „Das ist verrückt“, sagt Gambaro. „Und das alles wegen der Spekulanten!“

Die Gaskosten sind nach den Löhnen der zweitteuerste Posten in der Glasproduktion. Und die Öfen lassen sich nicht einfach ausschalten. In diesem Fall müssten Sie jedes Mal eine Wartung durchführen und dann weitere sieben Tage warten, bevor Sie die Produktionsphase erneut starten können.

„Made in Italy“ kostet

Made in Italy – klingt trotzdem gut und macht Sinn. (Foto: Affaticati)

„Es ist gut, dass wir nicht aufgegeben haben“, sagte Gambaro. „Stattdessen sind wir zu den Politikern gegangen. Erst zur Landesregierung und dann zur Regierung.“ Und ihnen wurde geholfen. Zuerst war es die Region Venetien und dann Rom. Sie wurden mit insgesamt acht Millionen Euro unterstützt. Stattdessen sind für das dritte und vierte Quartal Steuergutschriften in Höhe von 25 Prozent bzw. 40 Prozent vorgesehen.

Von jetzt an müssen wir sehen, was nächstes Jahr passiert. Es besteht jedoch die Hoffnung, dass wir auch in Zukunft nicht mit den hohen Energiekosten allein gelassen werden. Immerhin wurde das Wirtschaftsministerium unter der neuen Mitte-Rechts-Regierung in „Ministerium für Unternehmen und Made in Italy“ umbenannt. Zudem stammt der dafür zuständige Minister Adolfo Urso aus Venetien. „Bei einem Treffen hat er uns versprochen, dass er sein Bestes tun wird, um uns weiterhin zu unterstützen“, fügt Gambaro hinzu. Schließlich gehört Muranoglas zu Made in Italy „Eccellenze“, also Exzellenzproduktionen, wie man hierzulande gerne sagt.