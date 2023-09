Venedig plant, nächstes Jahr mit einem Eintrittspreis von 5 Euro (ungefähr 5,35 US-Dollar) für Tagesausflügler zu experimentieren, um den Touristenstrom zu regulieren, der zu seinen historischen Kanälen gelockt wird, teilte der Stadtrat am Dienstag mit.

Die Gebühr wird nächstes Jahr versuchsweise für 30 Tage erhoben, wobei der Schwerpunkt auf den Frühlingsferien und Sommerwochenenden liegt, wenn die Tourismuszahlen ihren Höhepunkt erreichen.

Ziel sei es, „ein neues Gleichgewicht zwischen den Rechten derjenigen zu finden, die in Venedig leben, studieren oder arbeiten, und denen, die die Stadt besuchen“, sagte Venedigs Tourismusstadträtin Simone Venturini. Es sei kein geldverdienender Schritt, fügte er hinzu und sagte, die Gebühr würde nur die Kosten für die Verwaltung des Systems decken.

„Es ist notwendig, die Touristenströme in bestimmten Zeiträumen zu regulieren, aber das bedeutet nicht, dass die Stadt geschlossen wird“, sagte Bürgermeister Luigi Brugnaro. „Venedig wird immer für alle offen sein.“

Wer muss nicht zahlen?

Die genauen Termine und viele Einzelheiten des seit langem diskutierten Plans werden nach der endgültigen Genehmigung durch den Rat vereinbart, die nächste Woche erwartet wird. Ausgenommen von der Regelung sind jedoch bekanntermaßen Anwohner, Pendler, Studenten und Kinder unter 14 Jahren sowie Touristen, die in der Stadt übernachten.

„Das Ziel besteht darin, den täglichen Tourismus in bestimmten Zeiträumen zu unterbinden, entsprechend der Fragilität und Einzigartigkeit der Stadt“, sagte die lokale Behörde in einer Erklärung. Bewohner der weiteren Region Venetien müssten wahrscheinlich nicht zahlen, könnten aber dennoch ihren Besuch buchen, hieß es.

Etwa vier Fünftel aller Touristen kommen nur für einen Tag nach Venedig. Im Jahr 2019, dem letzten vollen Tourismusjahr vor der COVID-19-Pandemie, besuchten etwa 19 Millionen Tagesausflügler Venedig und erwirtschafteten nur einen Bruchteil der Einnahmen derjenigen, die mindestens eine Nacht blieben.

Da sie nur wenige Stunden in Venedig verbringen können, strömen Tagesausflügler in der Regel zum Markusplatz und zu anderen Sehenswürdigkeiten, was den Fußgängerverkehr erhöht, der das Gehen durch die engen Gassen der Stadt oder über einige ihrer Brücken zu einer mühsamen Angelegenheit macht.

Venedig in Gefahr

Overtourism ist seit langem ein Problem für die fragile Lagunenstadt. Der erstmals im Jahr 2019 diskutierte Eintrittspreisplan wurde zunächst aufgrund von COVID-19, das Touristen fernhielt, und später aus technischen und verfahrenstechnischen Gründen verschoben.

Im Juli empfahlen UNESCO-Experten, Venedig und seine Lagune in die Liste des gefährdeten Weltkulturerbes aufzunehmen, und behaupteten, Italien unternehme nicht genug, um die Stadt vor den Auswirkungen des Klimawandels und des Massentourismus zu schützen.

Im Jahr 2021 beschränkte die Stadt den Zugang der größten Kreuzfahrtschiffe zur Lagune von Venedig.

Mitte der 1960er Jahre begann der Massentourismus nach Venedig und die Besucherzahlen stiegen weiter an. Unterdessen ist die Zahl der in der Stadt lebenden Venezianer aufgrund von Staus, hohen Kosten für die Lieferung von Lebensmitteln und anderen Waren in der autofreien Stadt und häufigen Überschwemmungen stetig zurückgegangen.

Im historischen Herzen Venedigs lebten 1970 rund 110.000 Menschen. Im vergangenen Jahr war diese Zahl auf knapp 50.000 gesunken.

