In voorgaande decennia kozen veel Japanners met extra geld ervoor om hun geld uit te geven aan vakanties naar verre bestemmingen. Van Honolulu tot Venetië en van Londen tot de Gold Coast van Australië, de Japanners werden verwelkomd als grote geldschieters die graag verschillende culturen ontdekten.

Maar nu niet meer.

Uit een vorig jaar uitgevoerd onderzoek door het wereldwijde inlichtingenbedrijf Morning Consult bleek dat meer dan 35% van de Japanners niet van plan was om weer op vakantie te gaan, in binnen- of buitenland. Dat cijfer weegt ruimschoots op tegen de antwoorden van respondenten in de 15 andere landen die in de enquête zijn opgenomen, waarbij 15% van de Zuid-Koreanen zegt nooit meer te zullen reizen.

Ongeveer 14% van de inwoners van de VS zei dat ze in de toekomst niet op vakantie zouden gaan, gevolgd door slechts 8% van de Britten, 6% van de Duitsers en 4% van de Spanjaarden en Italianen die hetzelfde antwoord gaven.

Aanwijzingen dat de vraag naar buitenlandse reizen in Japan aan het dalen is, worden ondersteund door de binnenlandse reisgigant JTB Corp, die in zijn vooruitzichten voor 2023 voorspelde dat 8,4 miljoen Japanners dit jaar naar het buitenland op vakantie zullen gaan, ongeveer 40% van het geschatte aantal in 2019.

Angst voor een zwakke yen

De studie identificeerde de belangrijkste redenen waarom veel minder mensen in Japan dit jaar hun koffers zullen pakken voor overzeese bestemmingen, waarbij de zwakke yen de grootste factor is voor ongeveer 22% van de respondenten. De valuta heeft met name invloed op populaire dollarbestemmingen zoals Hawaï en de vakantie-eilanden Guam en Saipan in de Stille Oceaan.

Anderen zeiden dat ze misschien niet lang vrij konden nemen van hun werk, waardoor een buitenlandse vakantie moeilijker werd, terwijl nog meer zeiden dat ze zich nog steeds zorgen maakten over de aanhoudende effecten van de COVID-pandemie in verschillende landen.

Baby’s helpen mee in een verpleeghuis Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Velen zijn ook afgeschrikt van een aantal bestemmingen vanwege geopolitieke zorgen, waarbij een groot deel van Midden- en Oost-Europa, samen met Taiwan en het vasteland van China, minder populair worden bij reizigers.

“Vakantie nemen is nooit echt belangrijk voor me geweest, vooral niet op vakantie gaan naar het buitenland”, zegt Tomoko Oono, een huisvrouw uit de prefectuur Saitama, ten noorden van Tokio, die Japan maar één keer in haar leven heeft verlaten toen ze voor haar reis naar Singapore reisde. huwelijksreis in 1980.

“Mijn man reist voor zijn werk en sommige van mijn vrienden gaan met hun gezin naar het buitenland, maar het lijkt altijd zoveel moeite te zijn”, vertelde Oono aan DW. “Er is al het inpakken en beslissen wat je mee moet nemen, reizen per vliegtuig, ander geld gebruiken en op een plek blijven waar je niet weet waar iets is. Het is erg stressvol.”

“Ik heb veel andere hobby’s – ik hou van koken en knutselen – dus het langste dat ik graag van huis weg ben, is een nacht of zo,” voegde ze eraan toe.

Weinigen hebben een paspoort

Ashley Harvey, een reismarketinganalist die al meer dan 15 jaar in de Japanse reissector werkt, vertelde DW dat die houding gebruikelijk is in Japan, waar slechts 23% van de mensen een paspoort heeft, het laagste cijfer van alle G-7 landen.

“Zelfs vóór de pandemie trok Japan slechts ongeveer 20 miljoen uitgaande reizigers per jaar, wat een zielig cijfer is voor een land van 126 miljoen”, zei hij.

“Op dit moment zien we veel kleine factoren die het voor Japanners in feite moeilijker maken om te reizen, waaronder stagnerende lonen die reizen duurder maken en de yen die terrein verliest ten opzichte van andere valuta’s.

“Maar tegelijkertijd heb ik enige sympathie voor deze afkeer van buitenlandse vakanties, omdat Japan op zich al een geweldige bestemming is”, zei hij. “Er is skiën van wereldklasse in Hokkaido en een aantal fantastische stranden op de eilanden van Okinawa in het zuiden. Er is alle opwinding van Tokio en Osaka, plus de eeuwenoude geschiedenis van Kyoto.”

“Japanners hebben daarvoor geen paspoort nodig”, voegde hij eraan toe. “Aan de andere kant betekent het blijven in Japan dat ze hun geest niet verbreden of effectief Japanse ‘soft power’ promoten, en dat vind ik jammer.”

In zijn nieuwjaarstoespraak voor de branche verklaarde Hiroyuki Takahashi, voorzitter van zowel JTB Corp als de Japan Association of Travel Agents: “Het belangrijkste thema voor 2023 zal zijn hoe herstel kan worden bereikt in overzeese reizen.”

Japanse anime neemt de ether in Montenegro over Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

“Er zijn externe factoren, zoals de zwakke yen en stijgende reiskosten, maar het fundamentele probleem is de mentaliteit van klanten”, zei hij. De sleutel hiervoor, zei hij, is het garanderen van de veiligheid en gezondheid van reizigers, en hen ook te overtuigen van de waarde van overzeese reizen.

Industrieel lichtpuntje

Misschien wel het lichtpuntje in de nogal sombere vooruitzichten van de branche zijn de jongere generaties reizigers, of degenen die de afgelopen drie jaar feitelijk niet naar het buitenland hebben kunnen gaan, maar nu staan ​​te popelen om te reizen. Het JTB Corp-onderzoek zei: “Zowel mannen als vrouwen van in de twintig zijn zeer gemotiveerd om naar het buitenland te reizen.”

Emily Izawa, een 20-jarige universiteitsstudente die in de prefectuur Kanagawa woont, boekte een vlucht naar Londen voor later deze maand om vrienden in het VK te zien en zegt dat ze niet kan wachten om weer te reizen.

“Het is meer dan vijf jaar geleden dat ik voor het laatst naar het buitenland kon, en ik kijk er echt naar uit om in een ander land te zijn, Engels te spreken, te gaan winkelen en nieuwe dingen te zien”, zei ze. “Ik heb de afgelopen jaren in Japan gereisd en dat was leuk, maar naar een ander land gaan is pas echt reizen.”

Bewerkt door: Leah Carter