Veel succes ermee: sinds de Glühwein-prijs op de Weihnachtsmärkten in Hamburg

Over de kerstmarkt en een vochtig hekwerk Becher Glühwein in den Händen – want de beste Hamburger is een echte traditie in de adventstijd. Kann man sich den Glühwein in diesem Jahr toch noch leisten? De MOPO heeft de prijscontrole en restituties, evenals kerstmarkten en de beste glühwein die er is en de bezoekers en bezoekers zijn welkom in de tas.

Vergleichsweise günstigen Glühwein is verkrijgbaar bij de Weihnachtsmärkten in de Osterstraße (Eimsbüttel) en in Bergedorf. Hier kost de Heißgetränk 3,50 euro. Denselben Preis zahlen die Besucher der Weihnachtsmärkte in Ottensen, Eppendorf, Winterhude, Rahlstedt en Norderstedt, georganiseerd door de Bergmann-Gruppe. Weine in Bio- und Wine-kwaliteit of alcoholvrije Apfelpunsch kost 4 Euro.

Glühweinprijs: “Irgendwo hört es auch auf”

Op Gerhart-Hauptmann-Platz en in de Spitalerstraße kost de Becher Glühwein 4,50 Euro. De “Weißerzauber”-Markt am Jungfernstieg eist dasselbe. “De prijs is bevestigd. Wij willen meer weten, er staat een Bummel op de kerstmarkt, vrije tijd en luxe. “Irgendwo hört es auch auf”, zegt Michael Malon, over de positie van “Lucullus”.

Michael Malon heeft spijt van de glühweinkraam “Lucullus” op de “Weißerzauber” in Jungfernstieg. Patrick Zon Michael Malon heeft spijt van de glühweinkraam “Lucullus” op de “Weißerzauber” in Jungfernstieg.

De kerstmarkten bij de St. Petrikerk in het stadscentrum en de Gänsemarkt kosten 4 euro. “Unser Lieferant hat die Preise nicht erhöht, ook wij zullen ze een leuke traktatie geven”, zegt spreker Katja Dieckmann-Zerbe. Gemeinsam mit Tochter Charmaine Glöde koopt sielbst Glühwein neben der Kirche. “Ik koop hun glühwein liever voor vier euro of acht voor vijf euro. Eer die Leute das auch. Aan de competitie zijn extra prijzen verbonden voor de beste prijzen.”

Glühwein: Diese Weihnachtsmärkte haben Preise erhöht

Andere markten zie de prijzen op: Wenn de Roncalli Weihnachtsmarkt in het Rathaus am Montag startset, waarbij de Glühwein statt 4 Euro nu 4,50 Euro kost. “Der Grund ist die allgemeine Teuerungsrate”, zegt Sprecherin Natali Frisch. “We zullen lang moeten winkelen, wat 0,50 cent kost, maar we zullen het niet kunnen betalen.” Bij de Wandsbeker kost Winterzauber 4 euro voor glühwein en 4 euro, nu 4,50 euro – de basiskosten zijn hier inbegrepen. Kosten zakelijk en privé.

De Christgrindelmarkt in het Grindelviertel heeft een glühweinprijs van 3,50 of 4 euro. De prijs voor de glühwein bedraagt ​​4,50 of 5 euro. “Al mijn liefde kost mij meer dan mijn liefde”, zegt manager Martin Kultscher.

De Roncalli-kerstmarkt in het Hamburger Rathaus (Archivbild). dpa De Roncalli-kerstmarkt in het Hamburger Rathaus (Archivbild).

Stolze geniet dit jaar van eurokosten en glühwein op de kerstmarkt van Santa Pauli (Spielbudenplatz). Damit is de prijs van het verschil tussen jaren ebenfalls van 0,50 cent. “Het is nog niet gemakkelijk om te vallen, maar uiteindelijk moeten we hard werken”, zegt Jochen Bohnsack, directeur van de Spielbudenplatzes zur MOPO. In alle gevallen explodeerden deze kosten: „We zijn ons ervan bewust dat we meer aandacht zullen moeten besteden aan de prijsspanne, maar we zullen ook meer moeten betalen voor andere markten“, aldus Bohnsack. Livemuziek en stripshows kun je hier snel vinden. “Beschwert hat sich bisher noch niemand über den Preis.”