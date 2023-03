Conor McGregor kan niet opschieten met Michael Chandler tijdens het filmen van de nieuwste serie van The Ultimate Fighter.

‘Notorious’ is de afgelopen weken in Las Vegas geweest om samen met zijn volgende tegenstander scènes op te nemen voor de MMA realityshow.

@thenotoriousmma – instagram McGregor neemt zijn TUF 31-coachingrol serieus

Chandler had meedogenloos maar respectvol opgeroepen tot een gevecht met McGregor voordat hij werd gekoppeld aan de Ier na zijn langdurige blessure-ontslag.

Na zijn eerste interacties met de voormalige Bellator-kampioen, had McGregor niets dan goede dingen te zeggen over de man die hij ergens dit jaar in de Octagon zal ontmoeten.

Hij vertelde The Mac Life: “Ik mag Michael, we zijn kerels. Ik heb gisteren met hem geposeerd. Ik heb helemaal geen problemen met hem. Ik denk dat hij een goede vechter is.

“Het zal interessant zijn om tegen hem in te gaan (in de show) voordat ik tegen hem inga (in de strijd).”

De twee UFC-sterren zijn echter niet langer op vriendschappelijke voet volgens Dana White, die onthulde dat ze vrijdag een enorme bust-up hadden.

Hij zei na het gevecht bij UFC 285: “Chandler en Conor hadden veel respect voor elkaar en toen begonnen sommige dingen te escaleren die je in de show zult zien.

Getty Dingen tussen ‘Notorious’ en Chandler waren tot voor kort respectvol

Getty De UFC-baas zegt dat ze nu zijn uitgevallen

“Ze mogen elkaar nu niet, er is vrijdag veel s*** gebeurd. Ik kijk niet naar dingen die goed zijn voor de show of dat soort dingen. Wat gebeurt, gebeurt.

‘De dingen die net zijn gebeurd, hadden niet mogen gebeuren en ik word oud, jongens. Ik word oud. Vroeger was ik daar eerder geweest, maar niet goed… Er was veel rotzooi op vrijdag.’

De UFC-president onthulde niet precies wat er tussen McGregor en Chandler was gebeurd, maar suggereerde wel dat de dingen fysiek tussen het paar werden.

‘Mystic Mac’ werd woedend tijdens het filmen van The Ultimate Fighter in 2015 en clips van zijn tijd tijdens het filmen van de show acht jaar later laten zien dat hij net zo gepassioneerd is over zijn vechters nadat hij een van de rijkste mensen in de sport was geworden.

Het is momenteel onduidelijk wanneer en waar McGregor en Chandler het tegen elkaar zullen opnemen, maar White heeft beweerd dat hun strijd licht zal zijn, ondanks dat de voormalige kampioen met twee gewichten serieus aan het opzwellen was tijdens zijn tijd weg van MMA.