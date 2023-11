Veel kerstmarkten zijn op maandag geopend

tz Wereld

druk op Splitsen

In tal van Duitse steden gaan vandaag de kerstmarkten open. © Christoph Schmidt/dpa

Glühwein, feestelijke muziek, cadeaus en braadworst – Kerstmarkten gaan vandaag op veel plaatsen in Duitsland open.

Berlijn – Maandag openen talloze kerstmarkten in Duitsland hun deuren. In Augsburg, Berlijn, Frankfurt en Ulm trekken stands bezoekers met glühwein, punch en braadworst, met kaarsen en kerstmuziek.

In Frankfurt opende burgemeester Mike Josef (SPD) maandag bijvoorbeeld de kerstmarkt. Samen met vice-president Michael Otto van Eintracht Frankfurt wil hij ongeveer 25.000 energiebesparende LED-lichtpunten in de kerstboom verlichten.

Veel Berlijnse markten zijn ook inbegrepen, bijvoorbeeld bij het Rode Stadhuis of op de Alexanderplatz. De regerend burgemeester van Berlijn, Kai Wegner (CDU), wordt ook verwacht bij enkele van de officiële openingen in de middag.

De meeste kerstmarkten in Hamburg beginnen ook op maandag. Het populairste evenement van deze soort is waarschijnlijk de traditionele kerstmarkt op het stadhuis, waar de naar verwachting bijna drie miljoen bezoekers bijna 80 kraampjes kunnen bezoeken.

Vanaf maandag nodigen versierde stands in Lübeck ook bezoekers uit met braadworst, glühwein, suikerspin of kerstversiering. In het zuiden kunnen kerstfans vanaf maandag bijvoorbeeld terecht op de Augsburg Christkindlesmarkt of de kerstmarkt van Ulm. Woensdag (29 november) volgt de opening van de beroemde Dresden Striezelmarkt. dpa