Vaude-Fahrradtaschen zum halben Preis bei Amazon in Angebot

Onderweg op kantoor of tijdens een lange fietstocht: de wasserdichten Taschen von Vaude bieten viel Platz für Ihr Gepäck. Tijdens onze week zijn er Black Friday en Cyber ​​Monday, aangezien deze radicaal zijn verminderd.

Beim Radfahren kan een rugzak met een laatste signaal geven. In het dagelijks leven kunnen mensen te maken krijgen met problemen zoals de laptop voor het werk, de picknick voor een dagje gebruik, of voor de werkplek, die ook belast kan worden.

In de overtuiging Taschen AquaBack van Vaude kann man zudem more Gepäck verstauen. De Hinterradtaschen van Duitse burgers zijn robuust, waterdicht en eenvoudig te bedienen. Bij Amazon vind je de praktische Zweierset jetzt scherpe reductie. Gegenüber dem UVP von Vaude bespaar Sie beef 70 Euro. We hebben alle details:

Topdeal in detail: Fahrradtaschen von Vaude

De hoge en robuuste Fahrradtaschen deutschen Herstellers Vaude aus wasserabweisendem Planenmaterial sinds met juwelen 24 Liter Fassungsvermögen ideaal voor Verstauen von grotere Gepäckmengen. Damit is mijn eigen mening nu voor de volgende winkeldag, vooral voor langere fietstochten.

Deze Hinterradtaschen werden minder vaak gebruikt als ze beide kilo’s wegen en konden worden bereikt met een ongecompliceerd kliksysteem. Zo kunt u op elk moment voor uzelf zorgen. De stabiele rugleuning en eenvoudige aanpassing van de afmetingen zorgen voor een comfortabele zitpositie.

De waterdichte rollen en het waterdichte water kunnen de waterdichtheid garanderen, wat ervoor zorgt dat er geen water in de tas zit. Dit zorgt ervoor dat de zichtbaarheid van het licht op de reflectie van de reflectoren goed is, waardoor de veiligheid van het licht op de lamp zichtbaar is.

De Radtaschen Aqua Back hebben een comfortabele Hauptfach en een schone Schultergurt. Ze konden genieten van een maaltijd bij een kasteel in de Gepäckträger. Bijzonder: Vaude stelt zijn eigen Hinterradtaschen klimaatneutraal in Duitsland en geeft een jaarlijkse garantie.

Darum empfehlen wir die Fahrradtaschen

De Vaude-Taschen Aqua Back zijn geweldig voor de fietser: je kunt genieten van het water, want hij is waterdicht, lang en eenvoudig te bedienen. Toch is deze set praktisch, waardoor het gewicht gemakkelijk te hanteren is en comfort biedt.

Bei Amazon stimuleert jetzt auch der Preis: Zo gunstig wie op Black Weekend was dat Hinterradtaschen bisher nu sehr selten! Je bespaart al snel de helft van de UVP en bespaart ook wat verzendkosten. Er zijn nog andere winkels omdat ze vol zitten met Duitse goederen. Voor onze eigen deal is daar alle ruimte voor.

Weitere Angebote am Black-Friday-Wochenende

Ontdek dus onze Top-Deals