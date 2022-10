Vatikan und China verlängern umstrittenen Geheimvertrag | Aktuelles Asien | DW

„Die vatikanische Seite ist bereit, den respektvollen und konstruktiven Dialog mit der chinesischen Seite fortzusetzen“, sagte der Vatikan. Ob der Vertrag vor der Verlängerung überarbeitet wurde, ist nicht bekannt. Die Beziehungen zwischen beiden Seiten sollen weiter ausgebaut werden mit dem Ziel, „die Mission der katholischen Kirche und das Wohlergehen des chinesischen Volkes zu fördern“, heißt es in einer Erklärung, die auch auf Chinesisch vom Vatikan verbreitet wurde. Mitte September sagte Papst Franziskus auf seiner Reise nach Kasachstan, er sei jederzeit bereit, China zu besuchen.

Mit der Einigung einigten sich der Vatikan und Peking darauf, in dem Land mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern gemeinsam Bischöfe zu ernennen. Wie das genau funktioniert, ist jedoch unklar, da der Text unter Verschluss gehalten wird. Normalerweise hat der Papst das Sagen bei der Ernennung von Bischöfen. Kritiker befürchten daher eine Einmischung Chinas in die Religion.

Der Vorvertrag wurde 2018 geschlossen und zwei Jahre später erstmals verlängert. Seitdem haben „sechs ‚geheime‘ Bischöfe die Registrierung erhalten“, erklärte Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin – Nummer zwei hinter Franziskus – in einem Interview mit Vatican News. Parolin gilt als Architekt der Vereinbarung.

Parolin: „Viele Schwierigkeiten“

In China gibt es eine offiziell anerkannte katholische Gemeinde und einen romtreuen Teil der Kirche, der im Untergrund arbeitet. Mit der Registrierung sei die Position der sechs Bischöfe endlich offiziell gemacht worden, so Parolin. Der 67-Jährige sprach auch von „vielen Schwierigkeiten“ für das Leben der katholischen Gemeinden in dem von der Kommunistischen Partei regierten Land. Schätzungen zufolge umfasst die katholische Gemeinde in China rund zehn Millionen Gläubige.

Kardinal Pietro Parolin (rechts), hier bei der Neujahrsmesse 2021 in Rom

Kritiker des Abkommens beklagen, es verbessere das Leben der katholischen Christen in der Volksrepublik nicht. Außerdem würden Mitglieder der sogenannten Untergrundkirche weiter ins Abseits gedrängt.

Der ehemalige Bischof von Hongkong, der 90-jährige Kardinal Joseph Zen Ze-kiun, steht derzeit mit fünf weiteren Angeklagten in China vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, einen inzwischen aufgelösten Fonds zur Unterstützung von Demokratieaktivisten nicht ordnungsgemäß registriert zu haben. Medienberichten zufolge ermittelt die Polizei gegen den Angeklagten auch wegen „Absprachen mit ausländischen Mächten“.

Im Juli forderte das Europäische Parlament die Einstellung des Verfahrens gegen Zen und andere Unterstützer der Demokratiebewegung. In einer Resolution forderten die Abgeordneten den Vatikan auf, „seinen Druck auf die chinesischen Staatsorgane zu verstärken“ und ein Ende von Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen zu fordern. Der Kardinal gehört zu den prominenten Kritikern der Regierung in Peking und ihrer Religionspolitik, neuerdings zunehmend auch des Vatikans und seiner China-Politik.

kle/jj (dpa, kna, afpe, rtre, ape)