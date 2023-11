Vater war in der Vergangenheit wegen Kindesentführung verurteilt worden

Erleichterung in Hamburg: Die Geiselnahme am Hamburger Flughafen ist nach mehr als 18 Stunden fertig gewesen. Der bewaffnete Mann, der am Samstagabend mit seinem Auto und seinem vierjährigen Kind auf das Vorfeld des Flughafens fuhr, sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er leistete keinen Widerstand. Das Mädchen scheine unverletzt zu sein, teilte die Polizei auf X, ehemals Twitter, mit.

Der Geiselnehmer wurde bereits wegen Kindesentführung verurteilt, wie ein Sprecher des Polizeireviers Stade (Niedersachsen) dem „Spiegel“ sagte. Der 35-jährige türkische Staatsbürger beging im vergangenen Jahr Selbstmord seit mehreren Monaten illegal mit seiner Tochter in der Türkei gestoppt.

Die Tagesspiegel-App Aktuelle Nachrichten, Hintergrundinformationen und Analysen direkt auf Ihr Smartphone. Dazu die digitale Zeitung. Hier kostenlos herunterladen.

„Der Verdächtige hat das Auto mit seiner Tochter verlassen“ schrieb die Polizei. „Der Mann wurde ohne Widerstand von den Einsatzkräften festgenommen.“ „Wir prüfen jetzt, ob er irgendwie noch mögliche Sprengsätze bei sich trägt oder trägt oder ob diese noch im Auto sind“, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün der Nachrichtenagentur dpa. Auch der Mann scheint unverletzt zu sein.

Während der Geiselnahme durchsuchte die Polizei die Wohnung des Täters in Buxtehude. „Wir haben Beweise gesichert“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Stade. Darüber berichtete zunächst die „Hamburger Morgenpost“.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen landete der Tatverdächtige aufgrund von Tatverdacht in Stade Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau in eine „psychische Ausnahmesituation“. Wie die Hamburger Polizei mitteilte. Vorausgegangen war ein Streit, in dessen Verlauf Der Mann schob die Mutter des Kindes beiseite und flüchtete mit dem Vierjährigen im Auto Richtung Hamburg. Die Mutter des 39-jährigen Kindes erstattete Strafanzeige wegen des Verdachts der Kindesentführung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Hier finden Sie von unserer Redaktion ausgewählte externe Inhalte, die den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichern. Hier können Sie mit einem Klick den externen Inhalt ein- oder ausblenden. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir die externen Inhalte angezeigt werden. Dabei kann es zu einer Übermittlung personenbezogener Daten an Drittplattformen kommen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in den Datenschutzeinstellungen. Diese finden Sie unten auf unserer Seite im Footer, so dass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Nach Angaben der Bundespolizei durchbrach der bewaffnete Mann am Samstagabend gegen 20 Uhr mit seiner vierjährigen Tochter im Auto ein Tor und fuhr auf das Flughafenvorfeld. Er schoss in die Luft und warf laut Polizei „irgendeine Art Molotowcocktail“ aus dem Auto. Schließlich hielt er sein Auto vor einem Flugzeug der Turkish Airlines an.

Über den Mann sei stundenlang verhandelt worden – auf Türkisch, wie die Polizei zuvor mitgeteilt hatte. Eine Geldforderung des Geiselnehmers, der 35 Jahre alt sein soll, gab es demnach nicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Hier finden Sie von unserer Redaktion ausgewählte externe Inhalte, die den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichern. Hier können Sie mit einem Klick den externen Inhalt ein- oder ausblenden. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir die externen Inhalte angezeigt werden. Dabei kann es zu einer Übermittlung personenbezogener Daten an Drittplattformen kommen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in den Datenschutzeinstellungen. Diese finden Sie unten auf unserer Seite im Footer, so dass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Der gesamte Flughafen wurde gelöscht und weiträumig abgesperrt. Dutzende Flüge wurden gestrichen und Tausende Passagiere waren betroffen. Wann der Flughafenbetrieb wieder aufgenommen wird, war zunächst unklar. „Die ersten Starts und Landungen wurden wieder aufgenommen“, schrieb der Hamburger Flughafen am Sonntagabend.

Allerdings würde es auch zu erheblichen Ausfällen und Verzögerungen kommen. Nach Angaben der Website Flightradar24.com handelte es sich bei der ersten Maschine, die landete, um eine Maschine der Eurowings aus Hannover. Am Montag rechnet der Flughafen mit einem weitgehend normalen Betrieb. Geplant sind 152 Starts und 162 Landungen.

Zunächst war die Rede davon, dass der Mann zwei Kinder in seine Obhut genommen hatte. Allerdings war nur ein Kind bei ihm. Das bestätigte die Muttersagte eine Polizeisprecherin am Sonntagabend. Dabei handelt es sich um ihr vierjähriges Kind – ein Mädchen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag bestätigte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Hier finden Sie von unserer Redaktion ausgewählte externe Inhalte, die den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichern. Hier können Sie mit einem Klick den externen Inhalt ein- oder ausblenden. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir die externen Inhalte angezeigt werden. Dabei kann es zu einer Übermittlung personenbezogener Daten an Drittplattformen kommen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in den Datenschutzeinstellungen. Diese finden Sie unten auf unserer Seite im Footer, so dass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher Die SPD zeigte sich erleichtert über das glückliche Ende der Geiselnahme am Flughafen. „Die Geiselnahme am Hamburger Flughafen ist nach langen, dramatischen Stunden vorbei“, schrieb Tschentscher auf X.

Er dankte der Polizei für ihren Einsatz Umsichtiges Vorgehen, das die Freilassung des vierjährigen Mädchens und die Festnahme des Täters ermöglichte. „Ich wünsche der Mutter, dem Kind und ihrer Familie viel Kraft, um die schrecklichen Erlebnisse zu verarbeiten.“

Schwerbewaffnete Spezialeinheiten der Polizei bereiteten sich auf einen Einsatz am Flughafen vor. © dpa/Bodo Marks

Trotz der Geiselnahme auf dem Vorfeld des Flughafens sieht der Hamburger Flughafen keine Versäumnisse bei der Sicherung des Geländes. Durch die Sicherung des Geländes würden alle gesetzlichen Anforderungen eingehalten und übersteigt diese sogar, so eine Flughafensprecherin.

Trotzdem können Sie die Größe des Flughafens Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Zutritt zum Sicherheitsbereich mit roher Gewalt erfolgen könnte. Um die Sicherheit zu gewährleisten, seien Sie Neben baulichen Maßnahmen wurden auch Alarmketten eingerichtet. „Diese haben perfekt funktioniert.“ Der Flugbetrieb wurde nach unbefugtem Zugriff sofort eingestellt und der Täter ausfindig gemacht.

Flugverkehr in Hamburg Waren für Sonntag insgesamt 286 Flüge (139 Abflüge und 147 Ankünfte) mit rund 34.500 geplanten Passagieren. nach jetzigem Stand 213 Flüge (119 Abflüge und 94 Ankünfte) wurden gestrichen .

(139 Abflüge und 147 Ankünfte) mit rund 34.500 geplanten Passagieren. nach jetzigem Stand . Am Samstag waren 27 Flüge betroffen. Sechs Abflüge und vier Ankünfte wurden gestrichen, 17 weitere ankommende Flugzeuge wurden auf andere Flughäfen umgeleitet. Betroffen waren rund 3.200 Passagiere.

Der Stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Heiko Teggatzforderte dagegen nachdrücklich einen besseren Schutz der Flughäfen.

Die Politik tut nicht genug. „Ich vermisse auch eine Initiative von Bundesinnenministerin Nancy Faeser“ sagte Teggatz. „Offensichtlich zwingt niemand die Flughafenbetreiber ernsthaft dazu, die Sicherheitsmaßnahmen so weit zu erhöhen, dass es zu solchen Vorfällen einfach nicht mehr kommen kann.“

Die beschädigte Absperrung, durch die der Mann mit seinem Auto am Flughafen gefahren sein soll. © dpa/Jonas Walzberg

Nachdem Klimaaktivisten kürzlich mehrere deutsche Flughäfen blockiert hatten, warnte er, dass Qualität, Höhe und Stärke der Zäune unzureichend seien.

Zur Geiselnahme am Hamburger Flughafen sagte Teggatz: Seiner Meinung nach leiste die Polizei „einen fantastischen Job“. „Sie hat es nicht eskalieren lassen und durch lange Verhandlungen eine dynamische Situation in eine statische verwandelt. Es ist hochprofessionell.“

Weitere Themen auf Tagesspiegel Plus: Zukunft des Einzelhandels Wie Einzelhändler digitale Technologien nutzen können Überprüfen Sie Hausmittel gegen Erkältungen Was lässt Sie wirklich schneller genesen? Spiele des Gehirns Wir sehen, was wir riechen

Der Hamburger Flughafen war bereits im Oktober geschlossen worden, damals jedoch wegen einer… Es droht ein Anschlag auf ein Flugzeug von Teheran nach Hamburg.

Hatte im Juli Klimaaktivisten der Gruppe „Last Generation“ haben den Hamburger Flughafen stundenlang lahmgelegt. Aus Sicherheitsgründen musste der Flugbetrieb für mehrere Stunden eingestellt werden. Betroffen waren Tausende Passagiere, darunter viele Familien mit Kindern. (mit Agenturen)