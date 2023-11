Robert Crimo Jr., der Vater des Mannes, der beschuldigt wird, bei einer Parade am 4. Juli in einem Vorort von Chicago sieben Menschen getötet zu haben, bekannte sich am Montag in sieben Fällen fahrlässigen Vergehens schuldig, weil er seinem Sohn vor den Schießereien geholfen hatte, eine Lizenz zum Besitz von Schusswaffen zu erhalten.

Die Schuldbekenntnisse wurden in einem Gerichtssaal in Lake County, Illinois, verkündet, kurz bevor der Prozess gegen den älteren Herrn Crimo beginnen sollte.

Eric F. Rinehart, der oberste Staatsanwalt im Lake County, sagte, die Einigung sei nach Gesprächen in letzter Minute am Sonntag erzielt worden.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Herr Crimo 60 Tage im Gefängnis, zwei Jahre auf Bewährung und 100 Stunden im öffentlichen Dienst verbüßen, teilten die Staatsanwälte mit. Herr Crimo lehnte eine Stellungnahme unmittelbar nach Verlassen des Gerichtssaals ab.