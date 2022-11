Varun Dhawan, Ajay Devgn feiern den Erfolg ihrer Filme, Drishyam 2-Star nennt Bhediya-Schauspieler „Rockstar“

Es war ein fantastisches Wochenende für die Hindi-Filmindustrie, da sowohl die Filme Drishyam 2 als auch Bhediya erfolgreich an den Kinokassen auftauchten und insgesamt Rs 67,79 crore an den Kinokassen einnahmen, wobei der Hauptdarsteller von Ajay Devgn Rs 39,24 crore einbrachte Varun Dhawan mit der Hauptrolle hat in den letzten drei Tagen Rs 28,55 crore geprägt.

Varun besuchte überraschend ein Theater in Mumbai, um sich seinen Film mit seinen Fans anzusehen. Auf seinem Twitter-Account teilte er ein Foto, auf dem sich seine Fans um ihn versammelten, um Selfies mit ihm zu machen. „#bhediya hat mir so viel Liebe geschenkt, dass es sich toll anfühlt, so viele Menschen in die Kinos kommen zu sehen. Ein besonderer Sonntag, an dem #Dhrishyam2 und #Bhediya allen Kinoliebhabern viel Freude bereiten. Herzlichen Glückwunsch @ajaydevgn sir und @AbhishekPathakk“, Der Oktoberstar beschriftete seinen Tweet.

Als Antwort darauf nannte der Tanhaji-Schauspieler Varun einen „Rockstar“ und twitterte: „Hey @Varun_dvn, ich bin froh, dass Bhediya & Drishyam 2 es geschafft haben, das Publikum zurück in die Kinos zu bringen. Es ist ein Wohlfühlmoment für uns als Branche . Du bist ein Rockstar“. Ihre Kameradschaft hat über das Internet gewonnen.

Hey @Varun_dvn

Ich bin froh, dass es Bhediya & Drishyam 2 gelungen ist, das Publikum zurück in die Kinos zu bringen. Es ist ein guter Moment für uns als Branche. Du bist ein Rockstar https://t.co/7P4uVABcjn – Ajay Devgn (@ajaydevgn) 28. November 2022

KASSE ZURÜCK MIT BANG… Wochenende #BO lächelt mal wieder… Schaut euch das *kombinierte* WEEKEND biz von an #Drishyam2 [₹ 39.24 cr] und #Bhediya [₹ 28.55 cr]: UNGLAUBLICHE ₹ 67,79 cr… Außerhalb der Ferienzeit… #Benutzerbild und #Zirkus wird das Geschäft weiter ankurbeln … Plus, es gibt #Pathan im Januar 2023. pic.twitter.com/VYNIz0mrvx — taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 28. November 2022

Für Varun ist Bhediya sein zweiter Kinostart in diesem Jahr, nachdem der Familienunterhalter JugJugg Jeeyo mit Kiara Advani, Anil Kapoor und Neetu Kapoor im Juni dieses Jahres in die Kinos kam. Der von Karan Johar produzierte Film erzielte an den heimischen Kinokassen ein anständiges Geschäft von rund Rs 85 crore.

Drishyam 2 ist Ajays dritter Kinostart im Jahr 2022 nach zwei Kassenausfällen in Form von Runway 34 und Thank God. Anfang dieses Jahres hatte er beeindruckende Cameo-Auftritte in zwei erfolgreichen Filmen, nämlich RRR und Gangubai Kathiawadi. Außerdem gab er dieses Jahr sein OTT-Debüt mit der psychologischen Krimiserie Rudra: The Edge of Darkness.