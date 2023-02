Sampdoria heeft boos een ‘aanval’ op hun raad van bestuur veroordeeld nadat een varkenskop en doodsbedreigingen waren gevonden buiten het hoofdkantoor van de club.

De ontdekking werd gedaan op zaterdagochtend, een week na een 2-1 nederlaag tegen Bologna waarin hun strijd in de Serie A werd voortgezet.

Getty Sampdoria wordt bedreigd door degradatie

Getty Tottenham-huurling Harry Winks is de afgelopen weken weer fit geworden, maar kan het niet laten om Sampdoria’s vorm om te draaien

De Genovese club staat tweede van onder in de Italiaanse hoogste divisie met 11 punten – zes achter Hellas Verona in de laatste degradatiezone en acht achter de veiligheid.

Een nederlaag tegen Bologna verhoogde de kans op hun degradatie naar de Serie B, waarmee een einde kwam aan een 11-jarig verblijf in de Serie A, zelfs nu Harry Winks, een huurster van Tottenham, weer fit werd.

Ondertussen verkeert de club buiten het veld in een crisis waarbij eigenaar Massimo Ferrero een bod op de club afwijst, ondanks het feit dat hij wil verkopen nadat hij is afgetreden als president.

Ferrero had eerder kogels in de post gekregen en de campagne tegen hem en Antonio Romei is opgevoerd en de club moest een financiële deal sluiten met spelers en staf om een ​​puntenaftrek te voorkomen, die aan het einde van het seizoen zou kunnen komen. .

De kop van het varken werd achtergelaten buiten het hoofdkantoor van de club, met een briefje in de verpakking met de tekst: ‘Massimo Ferrero, Antonio Romei, de volgende koppen zullen van jou zijn’.

Een verklaring op de website van de club luidde: “UC Sampdoria drukt diepe verontwaardiging en verontwaardiging uit over de zoveelste ernstige daad van intimidatie die vanmorgen plaatsvond op het hoofdkantoor van het bedrijf op Piazza Borgo Pila.

Getty Manager Dejan Stankovic probeert Sampdoria te redden

“Het bedrijf onderstreept dat elke vorm van aanval op een lid van de Raad van Bestuur een aanval is op al zijn leden, op hun werk en op de ernst en zelfverloochening waarmee ze deze belangrijke positie hebben benaderd.

“Sinds zijn aanstelling heeft de RvB geopereerd in samenhang, eenheid van doel en onafhankelijkheid met als enig doel de voortzetting van Sampdoria’s zakelijke en sportieve activiteiten te verzekeren in afwachting van de overgang naar een nieuwe eigenaar.

“Juist in deze richting zijn het professionalisme en de voorbereiding van de vice-voorzitter Antonio Romei van fundamenteel belang, met wie de raad van bestuur hoopt deze delicate fase in het leven van de club te kunnen blijven delen.”