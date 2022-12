Vanna White von ‚Wheel of Fortune‘ will nicht an das Ende der Spielshow mit Pat Sajak denken

Vanna White fällt es schwer, über das Ende ihrer Zeit bei „Wheel of Fortune“ nachzudenken.

1975 wurde die Spielshow mit Chuck Woolery und Susan Stafford uraufgeführt, die die Show als Moderatoren leiteten. Erst 1982 übernahmen White und Pat Sajak die Rolle als Co-Moderatoren. Seitdem betreibt das Paar „Wheel of Fortune“.

„Ich denke, als Merv Griffin uns beide vor 40 und 41 Jahren auswählte, sah er etwas zwischen uns – eine Bruder-Schwester-Beziehung“, teilte White in einem Interview mit der Zeitschrift People mit.

„Und ich denke, das ist es in etwa. Er hat gesehen, dass wir uns verstehen können, und das tun wir. Wir sind wie ein Team aus Brüdern und Schwestern.“

Im September 2021 gab der 76-jährige Sajak bekannt, dass er und White „näher am Ende als am Anfang“ der Ausrichtung der Spielshow waren. White, 65, fällt der Abschied schwerer.

Während dieser Zeit Variety berichtete, dass sowohl White als auch Sajak ihre Verträge mindestens für die Fernsehserie 2023-2024 verlängert haben, sodass unklar ist, wann genau das Duo aussteigen wird.

„Ich möchte nicht einmal darüber nachdenken. Ich meine, wir sind ein Team“, teilte sie mit Menschen. „Das ist deprimierend. Ich will gar nicht daran denken.“

White verriet, dass es ihr schwer fällt, sich vorzustellen, wie „Wheel of Fortune“ ohne einen der beiden Gastgeber aussehen wird. „Ich stelle mir nur vor, dass wir einfach da sind. Ich kann nicht weiter denken“, erklärte sie.

Sie bemerkte, dass sie sich nicht sicher sei, ob die Spielshow ohne sie und Sajak weitergehen werde.

„Das kann ich mir nicht vorstellen. Jeder bringt ‚Wheel of Fortune‘ mit Pat und Vanna in Verbindung. Wir sind wie Ken und Barbie, weißt du?“ sagte Weiß. „Wir sind seit 40 Jahren in jedem Zuhause, also wäre es seltsam, wenn jemand anderes meine Briefe drehen würde.“

Rückblickend auf ihre Zeit in der Show sagte White, sie sei dankbar für die letzten 40 Jahre als Moderatorin von „Wheel of Fortune“.

„Es ist unglaublich. Ich kann nicht glauben, dass es 40 Jahre her sind. Ehrlich gesagt, ich habe jede Minute davon geliebt“, sagte sie.

White fuhr fort: „Wer sagt immer noch, dass er seinen Job nach 40 Jahren liebt? Ich! Das tue ich wirklich. Es ist eine lustige Show. Jeder schaut und genießt es und es verändert das Leben der Menschen und es macht die Menschen glücklich.