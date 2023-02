Vanessa Hinz macht Schluss mit dem Biathlon.

Die dreimalige Staffel-Weltmeisterin Vanessa Hinz beendet ihre Biathlon-Karriere.

Der 30-Jährige vom SC Schliersee stand über zehn Jahre im A-Kader, hatte zuletzt aber mit Verletzungen und gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen. Auch deshalb konnte sie sich nicht für die am kommenden Mittwoch beginnende Heim-WM in Oberhof qualifizieren.

„Schon im Sommer, noch bevor die Verletzungen begannen, war mir klar, dass ich in meine letzte Saison gehe. Mein Körper und mein Kopf haben mir gezeigt, dass mit 31 Jahren Schluss mit dem Leistungssport sein sollte. Das bin ich absolut bereit für den nächsten Lebensabschnitt“, sagte Hinz, die Ende März ihren Geburtstag feierte, in einer Mitteilung des Vereins.

Ihren größten Einzelerfolg feierte Hinz mit Silber bei der WM 2020 in Antholz, insgesamt gewann sie dreimal WM-Gold und viermal WM-Silber. Auch bei den Olympischen Spielen in Peking gewann sie letztes Jahr Bronze mit der Staffel.

Nach der Sommer-WM Ende August in Ruhpolding klagte Hinz über Rückenprobleme, erkrankte danach, riss sich das Außenband im linken Fuß und zog sich zudem eine Sehnenscheidenentzündung in der rechten Hand zu. Sie konnte sich zu Beginn der Saison nicht für das Weltcup-Team qualifizieren und nahm am zweitklassigen IBU Cup teil.

Als sie bei der WM spielen sollte, hat sie sich eine Erkältung eingefangen. An der EM in Lenzerheide war sie noch im Einsatz, nun beendete sie ihre Karriere. „Ich beende meine Karriere mit dem Gefühl, dass ich in dieser Zeit so viele schöne Momente mit anderen großartigen Sportlern erleben durfte“, sagte Hinz.