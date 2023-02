Sommige van deze oldtimers zijn misschien over hun best, maar ze lijken nog steeds klaar om woensdag een uitstekende race te organiseren in Doncaster in de Virgin Bet Veterans’ Handicap Chase.

3.00 Doncaster – Fidux doet een bod om het topgewicht voor het King-team te trotseren

De Handicapachtervolging Virgin Bet-veteranen (3:00) heeft een hele reeks hardlopers die eruit zien alsof ze al een tijdje hun beste kans hebben gekregen om een ​​overwinning te behalen in Doncaster.

Fidux zal proberen het hoogste gewicht op zich te nemen voor de combinatie van Alan King en Tom Cannon, hoewel hij zeker enkele recente teleurstellende runs zal moeten verbeteren.

De Kings Writ is degene die hierin komt met een behoorlijke vorm voor Kayley Woollacott, die heeft gewonnen en als tweede is geëindigd bij de laatste twee starts.

2.25 Doncaster – 14-jarige Kansas City Chief terug voor meer

Als veteranen jouw ding zijn, dan is Doncaster the place to be Hoofd van Kansas City weer gaan op de leeftijd van 14 in de Virgin Bet Dagelijkse extra plaatsen Handicaphorde (2:25).

De aanvaller van Oliver Sherwood zal opnieuw de gewichten aanvoeren onder vaste amazone Victoria Malzard, die de laatste tijd consequent zonder succes heeft gelopen.

Een aantal hiervan heeft de laatste tijd een slechte vorm, maar niet Midnightreflection die de vorige keer tweede werd, terwijl voormalig Gordon Elliott-paard Column Of Fire zijn debuut maakt voor John Groucott.

3.20 Newcastle – Kwaliteitssprinthandicap in Gosforth Park

De BetUK’s Acca Club £ 5 gratis weddenschap Handicap (3:20) is de functie bij Newcastle, met Mei Sonic zal naar verwachting populair zijn voor het Charlie Hills-team dat de vorige keer in Southwell heeft gewonnen.

Zeven rivalen staan ​​tegenover elkaar, waaronder Pockley van Linda Perratt, die de laatste tijd een bijzonder consistente run heeft gehad.

Venturous zal het hoogste gewicht zijn voor David en Nicola Barron die op zoek zijn naar een zesde succes in Gosforth Park.

Bekijk Newcastle en Doncaster live op Sky Sports Racing op woensdag 22 februari.