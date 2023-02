Sky Sports Racing-kijkers zien Oisin Murphy voor het eerst sinds zijn terugkeer als de voormalig kampioen jockey maandag naar Newcastle gaat voor zes ritten.

Newcastle 6.30 – Stijlvolle stambomen te zien in hete Novice Stakes

De talkSPORT Download de app Novice Stakes (6.30) zou een toekomstige ster kunnen opgraven terwijl acht strijden in wat op papier een zeer sterke gebeurtenis lijkt.

James Ferguson en Danny Muscutt wonnen vorig jaar de race en ze gaven een eerste start met een aankoop van 350.000 gns Canberra-legendeeen halfbroer van Chester Vase-winnaar Youth Spirit, die later dit jaar een Derby-inzending heeft.

Murphy werkt samen met Marco Botti met mede-nieuwkomer Carbis-baaieen goed gefokte zoon van Siyouni en familie van Churchill Stakes-winnaar Let’s Go.

Van degenen met een bewezen vorm wordt de standaard bepaald door die van Archie Watson Verenigde Krachtdie naar een mijl stapt nadat hij op twee starts is geëindigd, ook toen hij hier 11 dagen geleden een lengte versloeg door favoriete Razoni.

Newcastle 5.00 – Buxted Too mikt op viertimer

De opener in Newcastle ziet Ian Williams’ Ook gebukt bieden op een vier-timer in de BetUK’s Acca Club 5 Free Bet Handicap (5.00) onder Paul Mulrennan.

De vijfjarige versloeg de re-tegenstander Jubileum meisje over dit parcours en deze afstand twee starts terug, met de uitdager van Karl Burke, gereden door Sam James, die nu 9 pond ontvangt.

Murphy stapt aan boord van een fascinerende mededinger als Groene Planeet maakt een eerste start voor Jedd O’Keefe, nadat hij niet over hindernissen – en één over hekken – heeft geschoten voor Alan King.

Kevin Stott arriveert met een voorsprong van zes op Muscutt in de race om All-Weather kampioen jockey te worden en begint zijn avond op Casa Lunadie een eerste optreden maakt voor Philip Kirby na drie goed geplaatste pogingen voor Roger Varian.

Murphy maakte vorige week donderdag een winnende terugkeer aan boord van Jupiter Express in Chelmsford





Lingfield 3.35 – Gabriel’s Getaway neemt het op tegen zeven rivalen

De Klasse 4 Sky Sports Racing HD Virgin 535 Handicap Achtervolging (3.35) meer dan twee mijl is de feature-wedstrijd op de kaart in Lingfield en acht gaan naar de post in een wijd open affaire.

Anthony Honeyball verkeert de laatste tijd in een prima vorm – hij werkte in februari met een stakingspercentage van meer dan 30 procent – en Gabriëls ontsnapping heeft geprofiteerd.

De zesjarige won 13 dagen geleden op jacht naar zijn debuut in Taunton en zou serieus goed behandeld kunnen worden als hij op die prestatie kan blijven voortbouwen.

David Pipe zadels Dindin die in deze wedstrijd komt dankzij de als tweede geplaatste poging in Fontwell 14 dagen geleden.

Bekijk elke race vanuit Newcastle en Lingfield live op Sky Sports Racing op maandag 20 februari.