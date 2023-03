Een competitieve kaart van zeven races op het all-weather circuit in Lingfield staat woensdag in het middelpunt van de belangstelling voor de Sky Sports Racing-camera’s, allemaal live vanaf 14.00 uur.

3.35 Lingfield – Boughey en Murphy werken samen met Naaser

Voormalig kampioen jockey Oisin Murphy is in goede vorm sinds zijn terugkeer op de baan vorige maand en hoopt maart snel te beginnen met vijf ritten op de kaart in Lingfield.

De beste kans zou wel eens kunnen komen in de Spreadex Sports Eerste Doelpuntenmaker Verzekering Beperkte Maiden Stakes (3.35)een waardevolle wedstrijd die een deelnemersveld van negen heeft aangetrokken.

Hij rijdt op George Boughey’s Naasereen zoon van de eersteklas vererver New Bay die 14 dagen geleden een bemoedigend debuut maakte bij Kempton en bij die gelegenheid op jacht was naar een goed gesteunde favoriet, ondanks dat hij er een beetje groen uitzag.

Het grootste gevaar zou hier kunnen komen van de enige nieuwkomer in de line-up, die van Archie Watson Athene’s kuseen halfzus van een vijfvoudig winnaar.

Van Tom Clover Kangoeroe liep goed om derde te worden bij zijn debuut in Wolverhampton eind januari en kon veel verbeteren voor die inspanning onder Jack Mitchell.

2.30 Lingfield – Vier recente overwinnaars botsen in handicapwedstrijd

Vier recente winnaars nemen het tegen elkaar op in een enorm competitieve acht-runner-affaire voor de talkSPORT Aangedreven door Fans Handicap (2.30) over zes stadiën.

Hier werkt Murphy samen met Richard Spencer bij de terugkeer Talamancaeen drievoudig winnaar als juveniel op de grasmat en van groot belang als hij is afgestemd en klaar is voor een eerste start sinds oktober.

Deskundige makelaar voor Kevin Philippart de Foy is een van de vier winnaars van de laatste keer die begin januari bij de zesde poging op Kempton naast de finish kwam.

Onderaan de gewichten, Mick Appleby’s Rossmore natie kan gevaarlijk zijn, aangezien hij slechts acht dagen na de overwinning in Southwell wordt uitgeschakeld.

Twee desserts (Alice Haynes) en Daytona dame (John Ryan) willen ook voortbouwen op recente overwinningen bij Southwell.

3.00 Lingfield – Koers- en afstandswinnaars ontmoeten elkaar in een open affaire

Vier van de zeven lopers in de BetUK’s Acca Club 5 Free Bet Handicap (3.00) hebben eerder gescoord over de zes stadiën bij Lingfield.

Top gewicht Beauzon zet de norm nadat hij vorig jaar in de jaren 80 op het hoogtepunt van zijn carrière werd beoordeeld, maar slechts één overwinning sinds de overwinning hier in januari 2022 heeft ertoe geleid dat de vierjarige David O’Meara is gedaald tot een potentieel gevaarlijke 67.

O’Meara richt zich ook voor het eerst op titeljacht op Danny Muscutt na een goede poging vier dagen geleden in Chelmsford.

van Simon Dow Pablo Del Pueblo zat hier begin februari achter Beauzon, maar had begin 2023 goed gereden in twee starts.

Murphy en Mick Appleby combineren met Mening van een expertmaar hebben het allemaal te doen op recente vormlijnen, ook wanneer zeven lengtes achter Beauzon in Chelmsford.

Bekijk elke race van Lingfield live op Sky Sports Racing op woensdag 1 maart.