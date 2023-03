Een typisch competitieve Midlands National kopt een bomvolle zaterdag op Sky Sports Racing met actie van Uttoxeter, Fontwell, Newcastle en Wolverhampton.

3.00 Uttoxeter – Guetapan Collonges lijkt gevaarlijk in Midlands National

De jaarlijkse post-Cheltenham Festival-functie van zaterdag, de Boulton Group Midlands Grand National handicapachtervolging (3.00) ziet eruit als een typisch competitieve wedstrijd met 18 hardlopers die in de rij staan ​​voor de marathontest van vier mijl en twee furlong.

Het hoogste gewicht en de meest stijlvolle naam in het veld gaat naar de Classic Chase-ster van Sam Thomas Ik zal het doeneen voormalige winnaar van de Welsh National, die onder vaste ruiter Stan Sheppard 12e moet dragen.

Die van Charlie Longsdon Guetapan Collonges leek hier perfect op voorbereid bij het opvolgen van een vierde plaats in de Classic Chase met een overwinning op dit circuit vorige maand over drie mijl.

van Ben Clarke De galopperende beer lijkt zelden een slechte race te lopen en komt hierin terecht nadat hij alleen Kitty’s Light te goed heeft gevonden in de Eider Chase.

Na weer een week van dominantie op het Cheltenham Festival, stuurt Willie Mullins er twee hierheen met Classic Chase als tweede Mijnheer Ongelooflijk en Cork National winnaar Kapitein Kangoeroe.

De galopperende beer (rechts) presteert consistent in blijvende handicapachtervolgingen





3.25 Newcastle – Kampioen Hughes op koers en afstandswinnaar Geryville

Kampioen jockey Brian Hughes bezoekt Newcastle zelden zonder succes en heeft zaterdag vijf ritten op de kaart staan, waaronder de door Micky Hammond getrainde Geryville in de Guinness Nitro Surge Handicap-achtervolging (3.25).

De zevenjarige was afgelopen maart een winnaar op het parcours en de afstand en versloeg onder meer twee rivalen De veerbootmeesterdie zich hier weer verzet.

Contant naar Ash zal genieten van wat waarschijnlijk de bodemgesteldheid zal testen, maar moet voor het eerst in iets meer dan twee jaar weer winnen.

Top gewicht Omar Maretti is ook op weg naar een comeback na de teleurstelling in de Grand National Trial in Haydock vorige maand.

Omar Maretti, gereden door jockey Kielan Woods, wint de Racing TV-winst die wordt teruggegeven aan Racing Handicap Chase bij Catterick





3.12 Fontwell – Last-time winnaars van Pipe and Fry-teams botsen

De Zet online in bij BetGoodwin Handicap Hurdle (3.12) het lijkt erop dat het zou kunnen neerkomen op een wedstrijd tussen de winnaars van de laatste keer Monjules En Heure De Gloire.

De eerste, getraind door Harry Fry, heeft tweemaal gescoord over hindernissen in Sedgefield voordat hij vorige maand een teleurstellende poging deed bij Huntingdon om de koers en afstand te winnen.

Heure De Gloire, de merrie van David Pipe, liep op oudejaarsavond met krediet in Newbury voordat hij begin februari scoorde in Leicester.

Milton Harris’ Polyfooneen voormalig parcours- en afstandswinnaar, zou het gevaar kunnen zijn voor de top twee, aangezien hij probeert een teleurstellende poging bij Kelso de vorige keer te verbeteren.

