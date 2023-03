De Sky Sports Racing-camera’s zijn gericht op een competitieve kaart met zeven races op maandag in Southwell, allemaal live vanaf 14.00 uur.

2.35 Southwell – Coastguard Station wil weer winnen

van Henry Oliver Kustwachtpost genoot van een prima 2022, scoorde over hindernissen in Southwell in april voordat hij in november een winnende start maakte met de achtervolging.

De lichtgevoede zevenjarige lijkt vervolgens tijdens de kerst een mooie tegen het lijf te zijn gelopen in Haddex Des Obeaux, maar zou niets van die kwaliteit moeten vinden in de Volg ons op Twitter bij BetRhino Handicap Chase (2.35).

Venetia Williams’ zeer ervaren Desque De L’Isle lijkt het grootste gevaar als hij in rang zakt nadat hij in januari als vijfde eindigde in Wincanton.

Dossier Illico liet een reeks teleurstellende inspanningen achter zich toen hij vorige maand als tweede eindigde in Leicester en zou kunnen strijden op basis van de beste van zijn vorige vorm.

3.35 Southwell – White Rhino zoekt een hattrick voor het winnende team van het Cheltenham Festival

Een deelnemersveld van 12 deelnemers verzamelt zich voor de Download de Rhino.Bet-app Handicaphorde (3.35) waar Cheltenham Festival-winnende trainers Oliver Greenall en Josh Guerriero naartoe sturen Witte neushoorn op zoek naar een hattrick.

De zoon van Doyen lijkt het leuk te vinden om op reis te gaan naar twee en een halve mijl en zal hier opnieuw gevaarlijk zijn vanwege het bodemgewicht.

Fergal O’Brien’s Leidend theater heeft een sterke Listed bumpervorm op haar palmares en vond er slechts één te goed bij haar laatste twee starts in Taunton en Hereford.

Republikeins beëindigde vorige maand een lange puntloze run voor Oliver Sherwood in Hereford en heeft slechts 1 pond opgehaald voor dat succes.

van Kim Bailey Betaal de piloot was een aankoop van £ 130.000 voor verbindingen in maart 2021, maar sindsdien is er licht geracet en werd hij voor het laatst gezien in januari in Hereford.

4.35 Southwell – Pauling vindt Joe Dadancer een goede kans om te scoren

Dan en Harry Skelton wonnen vorig jaar samen de verlenging van de Prijsstijgingen op voetbal bij Rhino.Bet Novices’ Hurdle (4,35) met Boombawn en dit keer terug met Wetherby-scorer Sta op Moes.

Hij draagt ​​een boete van 7 pond voor die overwinning en wordt zeer gerespecteerd voor in-vorm connecties.

De door Ben Pauling opgeleide Joe Dadancer bouwde voort op een veelbelovende poging in Doncaster toen hij de vorige keer tweede werd na Olly Murphy’s latere winnaar Hourvari in Lingfield.

van Kim Bailey Kies jongen deed een mindere poging toen hij voor het laatst werd gezien, maar zou interessant zijn als hij terugkeerde naar de vorm van zijn Chepstow-debuut.

Bekijk elke race van Southwell, plus actie bij de honden van Compiegne en Swindon, allemaal live op Sky Sports Racing op maandag 20 maart.