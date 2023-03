De Sky Sports Racing-camera’s gaan donderdag voor het eerst dit jaar naar Hexham, waar er veel sterke velden zijn, en Southwell organiseert een competitieve kaart voor alle weersomstandigheden.

3.50 Hexham – Camp Belan overtreft Russell pair in Marathon feature

Met vier mijl te reizen en de grond waarschijnlijk op de proef te stellen, is de functie Bk Racing Hexham Marathon Handicap Achtervolging (3.50) bij Hexham wordt een zware ploeteren.

Acht hardlopers hebben zich verzameld, waaronder het door Lucinda Russell getrainde paar Prins Dundee En Kamp Belan.

Russell heeft een goede staat van dienst in de wedstrijd, met twee winnaars en een tweede van zeven lopers sinds 2016 en vaste rijder Derek Fox heeft gekozen voor de zevenjarige Camp Belan, die voor het eerst bakstukken beoefent.

Runner-up in de vernieuwing van 2022, Morozov-cocktail want het team van Tim Easterby behoort tot de oppositie.

Nicky Richards’ Glinsterende liefde werd ternauwernood geweigerd over drie mijl en twee stadiën op zware grond bij Kelso tijdens Kerstmis en zou goed kunnen gaan onder Sean Quinlan.

3.10 Hexham – Vandemere gaf een goede kans om naast de doellijn te komen

Bij zijn debuut in Newcastle in december kwam hij een nuttige hordeloper tegen in Snake Roll, John Quinn’s Vandemere maakt een tweede start volgens de regels in de Malcolm Hopkinson Memorial Maiden Hurdle (3.10).

De voormalige point-to-point-winnaar, die ooit vijf lengtes achter Grade One-winnaar Sporting John eindigde bij zijn debuut in dat gebied, overwon een 1.367 dagen durende onderbreking om als tweede te eindigen in de laatste time-out en lijkt hier een uitstekende kans te krijgen.

Onder zijn negen rivalen Richards’ Vlieg door Milaan ziet er het meest interessant uit, terwijl de daling van de reis voor de enthousiaste Schaduwen In De Hemel kon hem een ​​betere race zien lopen.

6.40 Southwell – Winnaars Ferrous en Yorkshire bestraft in Novice

Er is een klein maar select veld voor de functie bij Southwell, de BetUK’s Acca Club 5 Free Bet Novice Stakes (6.40).

De line-up met zeven deelnemers omvat twee bestrafte winnaars – IJzerhoudend En Yorkshire.

Eerstgenoemde geldt voor nieuwe trainer Jack Channon, die onlangs het stokje overnam van vader Mick, waarmee hij een veelbelovende start van zijn carrière wil voortzetten.

Nadat ze bij hun meest recente starts de tweede plaats hadden ingenomen, trainden de William Haggas Hoge ovatie en Richard Hughes’ Scherpe kracht ontvangen 7 pond van hun rivalen en leiden de oppositie.

