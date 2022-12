Vancouver International Auto Show 2023 abgesagt – aber andere Veranstaltungsoptionen werden geprüft

Von Blair Qualey

Als Eigentümer der Vancouver International Auto Show hat die New Car Dealers Association of BC seit vielen Monaten fleißig mit Fahrzeugherstellern und anderen Partnern zusammengearbeitet, um im nächsten März die 100. Ausgabe der Signaturveranstaltung zu feiern.

Leider mussten wir die schwierige Entscheidung treffen, die Auto Show 2023 abzusagen.

In den letzten Monaten haben wir beobachtet, wie mehrere Automessen in ganz Nordamerika die Absage ihrer Veranstaltungen wegen Problemen in der Lieferkette ankündigten, die die Fähigkeit aller Autohersteller beeinträchtigen, ihre neuesten Angebote an neuen Autos, Lastwagen und Konzeptfahrzeugen zu präsentieren.

Wir haben sorgfältig mit Autoherstellern zusammengearbeitet, um zu sehen, ob es möglich ist, ein Programm zu erstellen, das den Erwartungen gerecht wird. Aber trotz der wachsenden Vorfreude und Aufregung über die Rückkehr der Autoshow nach Vancouver nach einer dreijährigen Pause wurden die Realitäten, denen andere Showorganisatoren gegenüberstanden, offensichtlich. Aufgrund anhaltender Unterbrechungen in der globalen Lieferkette können sich Automobilhersteller, Automobilhändler und After-Market-Händler nicht voll und ganz auf eine Teilnahme an einer solchen Messe verpflichten.

Ohne die solide Beteiligung aller Hersteller sind wir nicht in der Lage, die Art von Qualitätsveranstaltung zu veranstalten, die sowohl wir als auch Autoenthusiasten aus der ganzen Provinz erwarten.

Wir möchten uns bei den vielen Händlermitgliedern, Partnern, Sponsoren, Industriepartnern – und insbesondere bei Autoenthusiasten aus der ganzen Provinz – für ihre Geduld und ihr Verständnis bedanken.

Die New Car Dealers Association prüft aktiv andere sinnvolle persönliche Veranstaltungsoptionen, um BCs Liebesaffäre mit dem Automobil im Jahr 2023 zu teilen, und wird in den kommenden Wochen ein Update bereitstellen.

Blair Qualey ist Präsident und CEO der New Car Dealers Association of BC. Sie können ihm eine E-Mail an bqualey@newcardealers.ca senden

