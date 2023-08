Es dauerte ein schwindelerregendes Jahr, als Joop Zoetemelk sich um jedes WK-Wettbewerb kümmerte. Von Mathieu van der Poel ist der historische Droogte van de Nederlandse manen eindelijk voorbij. „Bitte, hierher zu kommen.“

Lange Zeit hing das Poster an einem Zijn-Bett. Das Foto eines 38-jährigen Zoetemelk, der 1985 beim italienischen Giavera del Montello den vierten Platz belegte. „Ich bin wirklich begeistert von dieser Zeit“, sagt Koos Moerenhout. „Der überwältigende van Joop hat mich inspiriert, wie viel Renner es gewesen ist.“

Moerenhout war elf Jahre alt. Zoetemelk zijn regenboogtrui kreeg. Er war einer der vier niederländischen Künstler, darunter Hennie Kuiper (1975), Gerrie Knetemann (1978) und Jan Raas (1979). „Die Generation war ein paar Tage alt. Aber der Erfolg in den letzten Tagen der niederländischen Männer ist längst vorbei.“

Moerenhout sorgte dafür, dass es versiegelt wurde. Er war von 1994 bis 2010 ein akademischer Professor, der später in einem WK-Weg begann. Es war eine Zeit im Jahr 2010, als der beste Nederlander dieses Jahr begann. En warin Nederlandse Medaillen Schaars waren. Nach Zoetemelk standen noch Steven Rooks (Silber 1991), Léon van Bon (Bronze 1997) und Dylan van Baarle (Silber 2021) auf dem Podium.

Daarom Roept Moerenhout – die Mitte eines Jahres Bondscoach der niederländischen Männer ist – vor ein paar Tagen kam Van der Poel zu dem Schluss, dass der einsame Koploper in der Zeit vor seinem historischen Ende steht. Darum ist seine ganze Reise vorbeigekommen, als er ein einziges Mal allein über die Streep-Reise nach Glasgow reiste.

„Ich habe gerade etwas im Auto getroffen, das ich nie kannte“, sagt Moerenhout. „Na zoveel jaar hebben were were a veldkampioen bij de mannen.

Bond-Trainer Koos Moerenhout (links) mit Mathieu van der Poel. Foto: ANP

Van der Poel verfügt über keine Statistiken

Van der Poel ist auch geëmotioneerd, weil es nur wenige mit historischen Bezügen zum Titel gibt. „Da ich sehr zufrieden war, wollte ich mir beim ersten Nederlandse wereldkampioen seit 38 Jahren darüber keine Sorgen machen“, sagte er im Interview. „Als Dylan vor zwei Jahren den Titel verpackte, hatte ich nichts Besonderes gefunden.

Es wurde von Van der Poel getippt. Bijzondere statistiken zijn zelden aan saum bested. Es geht darum, viel Spaß zu haben und eine (große) Hochzeit zu gewinnen, nicht um getrennte Geschäfte zu machen.

Mit Toch begann der 28-jährige Rennfahrer aus Alpecin-Deceuninck, sich in den Niederlanden langsam zu einem Experten für Türbrüche über längere Zeiträume zu entwickeln. So geschah es im Jahr 1985 beim ersten niederländischen Sieg des Klassikers Milaan-San Remo seit Kuiper.

Auf dieser imposanten Strecke waren es nur zwei von ihnen: Vlaanderen-Rundfahrt, Parijs-Roubaix, Amstel Gold Race, Strade Bianche, eine Etappe und eine Woche in den letzten Wochen der Tour de France und Leider habe ich beim Giro d’Italia einen Rosé bekommen. Damals, im Jahr 2019, war der erste Schritt ein Schritt weg von der Arbeit.

„Wir wollen nicht zu viel darüber nachdenken, denn Mathieu sagt, es geht darum, ins Finale des großen Buches zu kommen. In diesem Fall passiert es immer noch“, sagt Moerenhout. Mit einem Lächeln im Gesicht: „Alles, was Mathieu gesagt hat, ist es natürlich, dass wir viel damit zu tun haben. Jetzt ist es nur noch ein bisschen ein Rennfahrer und ein echter Killer. Es ist für jeden von uns in den Niederlanden – und das ist es auch.“ für mich als Begleiter – natürlich fantastisch.“

Kann Van der Poel auch Olympiasieger werden?

In seiner jüngsten Euphorie sagt Van der Poel bereits, dass „vielleicht klar ist, dass er die Wahrheit gesagt hat“ von seinen Schülern. Tatsächlich ist es immer noch eine große Anzahl von Palmares: ein olympischer Titel.

Es ist mehr als nur ein Glücksfall, die Goldmedaille auf dem Mountainbike zu gewinnen. Im Mai 2021 ging es in Tokio in Aktion, und dort wurde über „MVDP“ gesprochen.

Van der Poel hat nicht vor, im nächsten Jahr an den Olympischen Mountainbike-Rennen am Dienstag teilzunehmen. Da am kommenden Tag in Schottland der Zweite Weltkrieg beginnt, werden Tickets für das Spiel verdient.

Während der Olympischen Spiele auf einem Technikparcours im Zentrum von Paris stattfanden, wurden auch Pferde für die gesamte Kunst trainiert. „Ich bin auf der Route von Wegrit, und ich weiß, dass ich gerade unterwegs bin“, sagte er. „Misschien moet ik wel een keuze gaan maken tossen the Way and the mountainbike. Of misshein can ik been doen doen. Ik weet het wirklich nicht.“

Wenn Van der Poel am 26. Juli 2024 in Paris vor dem Startschuss für den Bundesstaat Wegrace kommt, kann er in den letzten Tagen der Veranstaltung anwesend sein. Der letzte Niederländer, der den olympischen Goldmedaillengewinner gewonnen hat, ist Kuiper. Im Jahr 1972.