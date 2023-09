Van der Bellen start UN-Woche in New York met ‘SDG Summit’

Bondspresident Van der Bellen begint aan de bijeenkomst in de goed georganiseerde UNO Week in New York. Van der Bellen was aan het begin van het Algemene Debat op de ‘SDG Summit’ (‘Gipfel der Ziele für nachhaltige Entwicklung’) aanwezig dat het begrip en de tekst van de handel urgent waren: ‘In onze wereld, in onze toekomst, kan Onze Untätigkeit nicht leisten.“ De huidige VN-bijeenkomst markeert het einde van de agenda voor de Agenda 2030.