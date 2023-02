Meer dan 40.000 Dota 2 accounts zijn de afgelopen weken permanent verbannen nadat ze op heterdaad waren betrapt met behulp van software van derden om het spel te vals spelen. In een blogpost die dinsdag werd gepubliceerd, onthulde Valve dat het onlangs een bekend probleem had gepatcht dat door software van derden werd gebruikt om vals te spelen Dota terwijl tegelijkertijd een honeypot-val wordt opgezet om spelers te vangen die de exploit gebruiken.

Volgens Valve gaf de cheat-software zijn gebruikers een oneerlijk voordeel door toegang te krijgen tot informatie die intern door de Dota client die tijdens het spelen niet zichtbaar zou moeten zijn. Nadat hij had onderzocht hoe het werkte, besloot de ontwikkelaar de “slechte acteurs” van de actieve te identificeren en te verwijderen Dota spelersbasis.

“We hebben een patch uitgebracht zodra we begrepen welke methode deze cheats gebruikten”, zei Valve. “Deze patch creëerde een honeypot: een gedeelte met gegevens in de gameclient dat tijdens normale gameplay nooit zou worden gelezen, maar dat wel door deze exploits zou kunnen worden gelezen.” Valve beweert dat alle 40.000 van de nu verboden accounts toegang hadden tot dit verborgen gedeelte met gegevens en dat het “extreem veel vertrouwen had dat elke ban welverdiend was”.

Valve beweert dat deze omvangrijke golf van verboden nog maar het begin is

Valve benadrukte dat het aantal verbannen accounts vooral aanzienlijk was vanwege de prevalentie van deze specifieke familie van vals spelende klanten, en dat de ondernomen actie slechts een stap is in een lopende campagne om degenen die het populaire MOBA-spel misbruiken aan te pakken. “Terwijl de strijd tegen cheaters en cheat-ontwikkelaars vaak in de schaduw plaatsvindt, wilden we dit voorbeeld zichtbaar maken en gebruiken om ons standpunt duidelijk te maken: als je een applicatie draait die gegevens leest van de Dota client terwijl u games speelt, kan uw account permanent worden uitgesloten van spelen Dota‘, waarschuwde Valve.