Es ist uns wichtig, dass das Deck ein festes Leistungsziel für Entwickler bietet und dass die Botschaft an die Kunden einfach ist, dass jedes Deck die gleichen Spiele spielen kann. Daher nehmen wir eine Änderung des Leistungsniveaus nicht auf die leichte Schulter und wollen dies nur dann tun, wenn eine signifikante Steigerung möglich ist. Wir möchten auch nicht, dass mehr Leistung zu erheblichen Einbußen bei der Energieeffizienz und der Akkulaufzeit führt. Ich erwarte nicht, dass ein solcher Sprung in den nächsten Jahren möglich sein wird, aber wir beobachten Innovationen in Architekturen und Herstellungsprozessen immer noch genau, um zu sehen, wohin sich die Dinge entwickeln.