Valve heeft een schema gedeeld van wanneer de grote verkopen op Steam zullen plaatsvinden in 2023, wat betekent dat je nu een vooraankondiging hebt over wanneer je klaar moet zijn om je portemonnee te openen om geweldige deals te sluiten.

Zoals vorig jaar vastgesteld, zal er elk seizoen een grote uitverkoop zijn, dus kijk uit naar grote lente-, zomer-, herfst- en winterdeals. Er zullen een handvol themaverkopen en -evenementen zijn, zoals Puzzle Fest, Visual Novel Fest en SHMUP Fest, die allemaal veelbelovend klinken. En Valve deelt ook details over de volgende twee Next Fests, waar je een heleboel gratis demo’s van aankomende games kunt proberen. (Als je een idee wilt hebben van hoe een Next Fest eruit ziet, kun je het Next Fest van februari bekijken, dat nu tot en met 28 februari plaatsvindt.)