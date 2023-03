Valentina Shevchenko leed een monumentale nederlaag bij UFC 285.

Van ‘Bullet’ werd verwacht dat het acht opeenvolgende verdedigingen zou worden van haar titel van 125 pond, maar ze werd uiteindelijk betrapt op een inzending door 6/1 underdog Alex Grasso op zaterdagavond.

Getty Valentina Shevchenko leek haar laatste titelverdediging onder controle te hebben

De uitdager begon goed en landde een paar enorme linkerhanden die de kampioen in de eerste ronde van het UFC 285 co-main event in de T-Mobile Arena in Las Vegas op zaterdagavond wiebelden.

Shevchenko vond het niet leuk om in de tweede ronde met haar laatste tegenstander te slaan, omdat ze onmiddellijk werd uitgeschakeld en probeerde de crucifix-positie veilig te stellen die in het verleden succesvol voor haar is gebleken

De Mexicaan kwam uiteindelijk weer overeind en dreigde met grote stoten die het doel misten voordat Shevchenko haar opnieuw op de grond bracht en de ronde als beste eindigde.

In ronde drie bleef Shevchenko succes boeken met haar worstelaanvallen en was vijf minuten lang dominant ondanks een guillotine coke-poging van Grasso op het laatste moment.

Het leek erop dat de kampioen het overnam in ronde vier voordat ze een draaiende trap miste en Grasso op haar rug sprong onder een enorme ovatie van het publiek.

De 28-jarige sloot een achterwaartse vernauwing op en dwong Shevchenko uiteindelijk om voor het eerst in haar Hall of Fame-vechtcarrière af te tappen.

AFP Alexa Grasso profiteerde echter van een mislukte spin-aanval

Getty De Mexicaan blokkeerde een achterwaartse vernauwing in ronde vier

Grasso zei na het gevecht: “Sla me alsjeblieft, want ik heb het gevoel dat ik droom! Ik heb gedroomd van dit moment. Iedereen hier bedankt, heel erg bedankt.”

Shevchenko was in een goed humeur en keek al uit naar een herkansing terwijl ze met Joe Rogan sprak na haar eerste verlies sinds september 2017.

Ze zei: “Dit is een beetje zoals wat er gebeurt in mixed martial arts. Je wint het gevecht overal en dan kan een situatie het hele spel veranderen.

“Felicitaties aan Alexa, ik weet dat ik sterker ben, en als ik niet voor de draaiende kick zou zijn, zou het een ander resultaat zijn…. Een onmiddellijke herkansing, ik was zeker het gevecht aan het winnen.