In de laatste stap om de nasleep van de treinontsporing in Norfolk Southern in Oost-Palestina, Ohio, aan te pakken, ontmoetten transportsecretaris Pete Buttigieg en Amit Bose, de beheerder van de Federal Railroad Administration, woensdag leiders van 12 vakbonden in Washington, DC.

De discussie concentreerde zich op mogelijke verbeteringen van de veiligheid op het spoor, bevestigde een ambtenaar van het Department of Transportation.

De bijeenkomst volgt op een brief die woensdag is verzonden naar de gouverneur van Buttigieg en Ohio, Mike DeWine namens de Teamsters, waarin hij Norfolk Southern bekritiseert omdat het werknemers in gevaar brengt en geen persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt, en ambtenaren vraagt ​​​​om in te grijpen.

Veel werknemers “meldden dagen na de ontsporing nog steeds last te hebben van migraine en misselijkheid, en ze vermoeden allemaal dat ze op aanwijzing van NS vrijwillig aan deze chemicaliën zijn blootgesteld”, aldus de brief.

CNN heeft contact opgenomen met Norfolk Southern voor commentaar op de brief.

Arbeidssecretaris Marty Walsh maakte geen deel uit van de vergadering, maar zei blij te zijn dat ze bij het gesprek over de nasleep zijn betrokken.

“Zij moeten zijn. Zij zijn de arbeiders op het werk. Het is niet alleen een vakbondsgesprek, het is een werknemersgesprek,’ zei Walsh. “Om dit in de toekomst te voorkomen, moeten de bedrijven de werknemers aan tafel krijgen.”