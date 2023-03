Pete Buttigieg, de Amerikaanse transportsecretaris, spreekt op donderdag 23 februari 2023 tijdens een persconferentie nabij de plaats van de ontsporing van de Norfolk Southern-trein in Oost-Palestina, Ohio, VS.

De voorzitters van de Amerikaanse spoorwegvakbonden vertelden de regeringsfunctionarissen van Biden dat spoorwegarbeiders ziek zijn geworden op de ontsporingslocatie Norfolk Southern in Oost-Palestina, Ohio, in een poging om meer treinveiligheid te bewerkstelligen.

Leiders van 12 vakbonden hadden woensdag een ontmoeting met transportsecretaris Pete Buttigieg en Amit Bose, beheerder van de Federal Railroad Administration, in Washington, DC om de ontsporing, de nasleep en de noodzakelijke veiligheidsverbeteringen te bespreken.

“Ik hoop dat de belanghebbenden in deze branche kunnen werken aan dezelfde doelen met betrekking tot veiligheid bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen per spoor”, aldus Mike Baldwin, president van de Brotherhood of Railroad Signalmen. “De bijeenkomst van vandaag is een gelegenheid voor arbeid om te delen wat onze leden dagelijks zien en waarmee ze te maken hebben. De spoorwegarbeiders vertegenwoordigen de werknemers die het veilig maken en ze moeten de middelen hebben om dat te doen.”

Jeremy Ferguson, voorzitter van de International Association of Sheet Metal, Air, Rail and Transportation Workers – Transportation Division vertelde CNBC Buttigieg plannen te hebben voor meer gesprekken met de vakbonden in de toekomst.

“Dit was een goed begin”, zei Ferguson. “Het is belangrijk dat deze veiligheidskwesties worden aangepakt. Niemand wil nog een Oost-Palestina. De veiligheidsdiscussie van werknemers moet worden aangepakt. Ook het rijden van deze lange treinen was een punt van discussie.”

De bijeenkomst volgt op brieven die woensdag naar zowel de DOT als de FRA zijn gestuurd, waarin vakbondsvertegenwoordigers beweerden dat spoorwegarbeiders ziek waren geworden op de ontsporingslocatie. CNBC verkreeg de brieven, gericht aan Buttigieg, Bose, de burgemeester van Oost-Palestina, Trent Conaway en de gouverneur van Ohio, Mike DeWine, van de algemeen voorzitter van de American Rail System Federation van de International Brotherhood of Teamsters.

Volgens de brief hebben spoorwegarbeiders in Norfolk Southern die op de schoonmaaklocatie hebben gewerkt of blijven werken, gemeld dat ze “migraine en misselijkheid” hebben ervaren. Een arbeider vroeg naar verluidt zijn supervisor om vanwege zijn symptomen van de ontsporingslocatie te worden overgeplaatst, maar kreeg nooit iets van zijn supervisor en werd op de werklocatie achtergelaten.

De brief beweert ook dat werknemers geen geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen, zoals ademhalingstoestellen, oogbescherming of beschermende kleding. Volgens vakbondsvertegenwoordigers waren 35 tot 40 arbeiders op het spoor en kregen ze niet de juiste ademhalingsapparatuur – alleen papieren en N95-maskers – of rubberen handschoenen, laarzen of bedekkingen.

Een woordvoerder van Norfolk Southern vertelde in een verklaring aan CNBC dat de treinmaatschappij “onmiddellijk na de ontsporing ter plaatse was en onze reactie coördineerde met professionals op het gebied van gevaarlijke stoffen die continu ter plaatse waren om ervoor te zorgen dat het werkgebied veilig was om te betreden en dat de vereiste PBM’s werden gebruikt. , allemaal naast de luchtmonitoring die binnen een uur tot stand kwam.”

Eerder op woensdag introduceerde een groep tweeledige senatoren de Spoorwegveiligheidswet van 2023, gericht op het voorkomen van toekomstige treinrampen zoals de ontsporing die Oost-Palestina, Ohio, verwoestte.