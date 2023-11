Vader opgelucht bij het horen van Emily’s dood – Iers meisje (9) vrijgelaten

tz Wereld

Emily en haar vader Thomas Hand zien elkaar weer na enkele weken gegijzeld te zijn door Hamas. © Screenshot/X @Hen Mazzig

Na een Hamas-aanval uitte een vader aanvankelijk zijn opluchting over de dood van zijn dochter; de nu negenjarige Emily is teruggekeerd uit gevangenschap.

Update van 26 november, 9:20 uur: Haar dierbaren vreesden wekenlang voor de kleine Emily, maar nu is het Iers-Israëlische meisje, waarvan aanvankelijk werd gedacht dat ze dood was, door Hamas vrijgelaten in een tweede groep gijzelaars.

‘Emily is bij ons teruggekomen!’ schrijft haar familie zaterdagavond laat in een verklaring vanuit het hoofdkwartier van het Forum van Gijzelaars en Vermiste Personen. “We kunnen geen woorden vinden om onze gevoelens te beschrijven na vijftig moeilijke en gecompliceerde dagen. We zijn dolblij dat we Emily weer kunnen knuffelen.” Het meisje werd vijftig dagen lang gegijzeld door de terroristische organisatie Hamas. Gedurende deze tijd werd Emily negen jaar oud. Het ontroerende moment van de familiereünie is te zien in een video die op Twitter is gepubliceerd.

Zijn interview ging de wereld rond: vader was aanvankelijk opgelucht over de dood van Emily

Emily’s familie ging er aanvankelijk van uit dat hun kleine meisje dood was na de Hamas-aanval. Haar in Ierland geboren vader, Thomas Hand, uitte in een emotioneel televisie-interview in tranen zijn opluchting dat ze niet in de handen van Hamas was gevallen, omdat dat ‘erger dan de dood’ zou zijn geweest. Later werd gezegd dat ze mogelijk als gijzelaar naar Gaza was gebracht. Vorige week deed Thomas Hand een emotionele oproep voor de vrijlating van zijn dochter en zei dat de familie een nachtmerrie doormaakte.

De familie van Emily Hand schreef zaterdagavond in een verklaring dat hun gedachten waren bij alle gijzelaars die nog niet waren teruggekeerd. “We zullen er alles aan blijven doen om haar thuis te brengen.”

Eerste rapport van 6 november 2023: Tel Aviv / München – De achtjarige Emily werd feitelijk dood verklaard na een terroristische aanslag in het zuiden van Israël. De vader van het Israëlisch-Ierse meisje heeft zelfs publiekelijk zijn opluchting geuit over de boodschap van de dood. De Ierse ambassade vertelde nu echter aan tv-zender RTÉ dat het meisje nog leefde en niet was vermoord door Hamas-strijders, maar was ontvoerd. Een Duitse gijzelaar wordt nu echter als dood beschouwd.

“Lege horror voor een achtjarig kind”: meisje vermoedelijk dood, waarschijnlijk gegijzeld door Hamas

Dit zou de bitterste angst kunnen blijken van de vader, die eerder in een tv-interview tegen CNN zei: “Het was het beste waar iemand op had kunnen hopen. Ze was óf dood, óf in Gaza. En als je weet wat ze de mensen in Gaza aandoen, is dat erger dan de dood.“ Hij beschreef: „Kun je je de pure gruwel voorstellen voor een achtjarig kind?“ Onlangs liet Hamas ook een video zien van vermoedelijke gijzelaars.

Volgens berichten van CNN hebben de Israëlische autoriteiten deze angst voor de vader aanvankelijk weggenomen: „Ze zeiden alleen maar: ‚We hebben Emily gevonden en ze is dood‘.“ Hierdoor werd de vader duidelijk dat de dochter niet in handen was van Hamas. Vorige week vertelden Israëlische functionarissen de familie echter dat inlichtingenrapporten suggereerden dat de kans groot was dat Emily nog leefde.

Achtjarig meisje waarschijnlijk een van de 240 gijzelaars na terroristische aanslag

De familie vertelde RTÉ dat het Israëlische leger gelooft dat er een “grote kans” is dat Emily gegijzeld wordt in Gaza en dat zij een van de ongeveer 240 gijzelaars is die door Hamas in Gaza worden vastgehouden. De autoriteiten kwamen tot deze conclusie omdat er geen spoor van het DNA van het meisje werd gevonden in het gebied van de aanval, waarbij ongeveer 100 mensen om het leven kwamen. Recentelijk klaagde de Palestijnse kant ook over twintig doden na een aanval op een school in Gaza.

Het Ierse ministerie van Buitenlandse Zaken zei ondertussen dat het “op de hoogte was van de zaak van Emily Hand en consulaire hulp verleent aan haar familie”, maar gaf verder geen commentaar. Ook de 26-jarige halfzus van het meisje stuurde op de Ierse staatstelevisie een bericht naar het meisje: “Ik wil je vertellen dat we er alles aan doen om je naar huis te brengen. We weten dat je gegijzeld wordt. Ik hou zoveel van je en mis je.”