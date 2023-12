Vacatures in de VS op het laagste niveau in meer dan 2,5 jaar

Een bord ‘nu aanwerven’ wordt getoond buiten Taylor Party and Equipment Rentals in Somerville, Massachusetts, VS, 1 september 2022. REUTERS/Brian Snyder/File Photo Acquire Licensing Rights

Het aantal vacatures daalde in oktober met 617.000 naar 8,733 miljoen

Er waren 1,34 vacatures per werkloze

Het stopzettingspercentage blijft voor de vierde maand op rij ongewijzigd op 2,3%

WASHINGTON, 5 december (Reuters) – De vacatures in de VS zijn in oktober gedaald tot een dieptepunt van meer dan 2,5 jaar, het sterkste teken tot nu toe dat de vraag naar arbeid afkoelde als gevolg van de hogere rentetarieven.

Uit het Job Openings and Labour Turnover Survey (JOLTS-rapport) van het Ministerie van Arbeid bleek dinsdag ook dat er in oktober 1,34 vacatures waren voor elke werkloze, het laagste sinds augustus 2021. Er waren minder ontslagen, waarbij werknemers over het algemeen op hun baan bleven. die op termijn de looninflatie zouden kunnen helpen verlichten.

Gecombineerd met gegevens van vorige week waaruit bleek dat de inflatie in oktober afnam, versterkte dit het optimisme dat de Federal Reserve deze cyclus waarschijnlijk klaar was met het verhogen van de rentetarieven, waarbij financiële markten en economen zelfs anticipeerden op een renteverlaging medio 2024.

“Deze gegevens zullen welkom nieuws zijn voor beleidsmakers”, zegt Rubeela Farooqi, hoofdeconoom van de VS bij High Frequency Economics in White Plains, New York. “De gegevens ondersteunen onze visie dat de rente op een hoogtepunt is en dat de volgende zet van de Fed een renteverlaging zal zijn, waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2024.” Het aantal vacatures, een maatstaf voor de vraag naar arbeidskrachten, daalde op de laatste dag van oktober met 617.000 naar 8,733 miljoen, het laagste niveau sinds maart 2021, aldus het Bureau of Labor Statistics van het Labor Department. De gegevens voor september zijn naar beneden bijgesteld en laten 9,350 miljoen vacatures zien in plaats van de eerder gerapporteerde 9,553 miljoen.

Door Reuters geraadpleegde economen hadden in oktober 9,30 miljoen vacatures voorspeld. De grootste maandelijkse daling van het aantal vacatures sinds mei werd aangevoerd door de gezondheidszorg en de socialebijstandssector, waar de onvervulde banen met 236.000 daalden.

Het aantal vacatures in de financiële en verzekeringssector daalde met 168.000, terwijl de vastgoed-, verhuur- en leasingsector 49.000 banen minder had. Maar het aantal vacatures in de informatiesector nam met 39.000 toe.

Het vacaturepercentage daalde van 5,6% in september naar 5,3%. Het personeelsbestand daalde met 18.000 naar 5,886 miljoen. Het personeelsbestand daalde met 110.000 in de accommodatie- en horecasector, wat de grootste aanjager van de banengroei was sinds het herstel van de COVID-19-pandemie. De huurpercentages daalden van 3,8% in de voorgaande maand naar 3,7%.

Het aantal ontslagen daalde met 18.000 naar 3,628 miljoen. Het stopzettingspercentage, gezien als een maatstaf voor het vertrouwen op de arbeidsmarkt, bleef voor de vierde maand op rij onveranderd op 2,3%. Dalende stopzettingen wijzen op een langzamere loongroei en uiteindelijk op prijsdruk in de economie.

Verwacht wordt dat de Fed de rente komende woensdag ongewijzigd zal laten. Sinds maart 2022 heeft de centrale bank haar belangrijkste dagrente met 525 basispunten verhoogd naar de huidige bandbreedte van 5,25%-5,50%. Hoewel de arbeidsmarkt vertraagt, gebeurt dit slechts geleidelijk.

Het aantal ontslagen steeg met 32.000 tot een nog steeds lage 1,642 miljoen in oktober. Het ontslagpercentage bleef onveranderd op 1,0%.

Verwacht wordt dat de regering vrijdag zal melden dat de niet-agrarische loonlijsten in november met 185.000 banen zijn gestegen, volgens een onderzoek van Reuters onder economen, gestimuleerd door de terugkeer van ongeveer 33.000 stakende vakbondsleden van United Auto Workers. De loonlijsten stegen in oktober met 150.000 posities.

Het verwachte aantal banen in november zou onder de gemiddelde maandelijkse winst van 258.000 over de voorgaande twaalf maanden liggen.

Rapportage door Lucia Mutikani; Bewerking door Chizu Nomiyama

