Vacation’s $22 TikTok-Viral Whipped Cream Sonnencreme gerade wieder aufgefüllt

Wir haben diese Angebote und Produkte unabhängig ausgewählt, weil wir sie lieben, und wir glauben, dass sie Ihnen zu diesen Preisen gefallen könnten. E! hat Affiliate-Beziehungen, sodass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie etwas über unsere Links kaufen. Die Artikel werden vom Einzelhändler verkauft, nicht von E!. Die Preise sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie vergessen haben, Sonnencreme auf Ihr Gesicht aufzutragen, bevor Sie aus der Tür gehen. Mit Vacation’s Classic Whip SPF 30 hat das Tragen von Sonnenschutz noch nie so viel Spaß gemacht – und mehr eine Social-Media-Sensation. Das Sonnenschutz-Mousse von Vacation wurde auf TikTok millionenfach aufgerufen und war aus zahlreichen Gründen schon einmal ausverkauft. Die feuchtigkeitsspendende Formel ist Hawaii Reef-konform, vegan, tierversuchsfrei und frei von Parabenen und Oxybenzon. Das umweltfreundliche Treibmittel ist bis zu 80 Minuten wasserdicht und somit perfekt für jeden Strandtag.

Die aufgeschlagene Sonnencreme hat durchweg Fünf-Sterne-Bewertungen, ein Rezensent schwärmt: „Ich war IMMER schlecht darin, meine Haut zu schützen. Es ist ein weiterer Schritt in meiner Hautpflegeroutine. Aber Classic Whip macht so viel Spaß, dass ich es nicht *nicht* ausdrücken kann auf. Meine DMs sind explodiert, nachdem ich eine Geschichte damit gepostet habe, und es nimmt alles in mir, um nicht zu warten. Die Verpackung ist bezaubernd und verspielt, und die Sonnencreme fühlt sich fantastisch auf meiner Haut an. Sie ist leicht und schmilzt sofort, ohne ein fettiges Aussehen zu hinterlassen oder fühlen. Alles an Classic Whip macht einfach Sinn.“

Und jetzt ist die 22-Dollar-Sonnencreme wieder auf Lager, aber wir können uns nicht vorstellen, dass es lange so bleiben wird! Während Sie den von Schlagsahne inspirierten Sonnenschutz definitiv nicht essen können, verleiht ihm die leichte, schäumende Formel und der authentische „Neigungswellen“-Aktuator eine ~unheimliche~ (sorry, not sorry) Ähnlichkeit mit Ihrem Lieblings-Dessert-Topping. Scrollen Sie nach unten, um Vacation’s Classic Whip SPF 30 Nachschub zu kaufen, bevor es wieder ausverkauft ist.