VAC würdigt Freiwillige während des Eiscreme-Social – Shaw Local

SYCAMORE – Das Voluntary Action Center of Northern Illinois ehrte seine Freiwilligen und Unterstützer bei einer Eiscreme-Veranstaltung, um ihre Hilfe anzuerkennen, die die Mission von VAC im Laufe des Jahres möglich gemacht hat.

Laut einer Pressemitteilung fand das Eiscreme-Social am 13. Oktober im Hopkins Terrace Room, 1403 Sycamore Road, DeKalb, statt.

An der Veranstaltung nahmen etwa 100 Personen teil, die verschiedene Gemeindegruppen, Unternehmen und andere gemeinnützige Organisationen vertraten, die VAC das ganze Jahr über bei der Lieferung von Mahlzeiten auf Rädern unterstützen.

Freiwillige, die 2020 nicht gefeiert werden konnten, wurden ausgezeichnet, darunter Ron und Nancy Proesel, die den Lifetime of Giving Award 2020 erhielten, sowie Gracia und Pete Polarek, die den Marsh Family Award 2020 für engagierten Dienst erhielten.

Andere anerkannte Mitglieder waren die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder Richard Stipher und Sue Willey.

Keith Foster erhielt den Lifetime of Giving Award für seinen engagierten Dienst für die Gemeinschaft. Pam und Nate Kitterman wurden für ihren engagierten Einsatz mit dem Marsh Family Award ausgezeichnet.

Elder Care Services, Kishwaukee United Way und United Way of Eastern LaSalle County wurden für ihre Unterstützung der VAC-Mission ausgezeichnet.

PJ’s Courthouse Tavern and Grill erhielt den neuen Good Neighbor Award für seine Unterstützung und seine fortgesetzten Spendenbemühungen während des ganzen Jahres und während der Pandemie.

Chief Executive Officer von VAC Nate Kloster bedankt sich bei Freiwilligen und Unterstützern (Foto bereitgestellt vom Voluntary Action Center of Northern Illinois)

VAC erkannte auch mehrere einzelne Freiwillige an, darunter Jan Gray, Freiwilliger von Streator Area Meals on Wheels; „Essen auf Rädern“-Freiwilliger Jan Wolf im Bereich La Salle; Jack Carr, freiwilliger Helfer für Essen auf Rädern in der Region Ottawa; Sandwich Area Mahlzeiten auf Rädern Freiwilliger Lon Adams; und die Helfer von Sycamore Area Meals on Wheels, Jeff Connors, Cathy Scarbrough und John und Julie Albach.

Das VAC veranstaltet seit 2006 jährlich Veranstaltungen zur Anerkennung von Freiwilligen, von denen im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie, zu Hause zu bleiben, nur eine fehlt.

Im Jahr 2021 veranstaltete VAC eine virtuelle Zoom-Veranstaltung, um die Leistungen der unglaublich loyalen Freiwilligen vorzustellen, die durchkamen und dafür sorgten, dass Senioren in sehr unsicheren Zeiten Mahlzeiten und Pflege erhielten.